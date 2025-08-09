Das ist Brandon Blackstocks letztes Foto mit seiner Tochter

Brandon Blackstock ist mit 48 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Hautkrebs verstorben. Der ehemalige Talentmanager und Ex-Mann von Sängerin Kelly Clarkson (43) erlag am 7. August 2025 seinem Leiden, im Kreise seiner Familie. Wenige Wochen vor seinem Tod durfte sich Brandon noch über schöne Nachrichten freuen: Seine Tochter aus erster Ehe, Savannah Lee Blackstock, gab ihre zweite Schwangerschaft bekannt. In dieser besonderen Zeit verbrachte Brandon wertvolle Stunden mit seiner Tochter. Das zeigen Fotos, die Savannah Ende Juli auf Facebook veröffentlichte.

Auf den vermutlich letzten Bildern mit seiner Tochter lacht Brandon glücklich in die Kamera. Auf einem Foto legt der Talentmanager liebevoll den Arm um Savannah. Auf einem anderen hält er einen kleinen Jungen – vermutlich Savannahs dreijährigen Sohn Lake – auf dem Arm. "Zurück zu Hause in den Bergen mit meinem Daddy", schrieb die 23-Jährige zu den Schnappschüssen. Dem Hintergrund nach zu urteilen, befanden sie sich offenbar in Montana, wo Brandon lebte.

Brandon führte zu Lebzeiten zwei bedeutende Ehen. Von 2001 bis 2012 war er mit Melissa Ashworth verheiratet, mit der er die Kinder Savannah und Seth bekam. 2013 heiratete der Musikmanager die Sängerin Kelly Clarkson, mit der er Tochter River Rose (11) und Sohn Remington Alexander (9) großzog. Nach ihrer Trennung 2020 wurde die Scheidung 2022 offiziell. Trotz der gescheiterten Ehen verband Brandon bis zuletzt ein starkes Band mit seinen vier Kindern.

