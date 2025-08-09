Tennis-Star Rafael Nadal ist zum zweiten Mal Vater geworden

Rafael Nadal (39) schwebt im Vaterglück: Der ehemalige Tennis-Superstar und seine Ehefrau María Francisca Perelló sind erneut Eltern geworden. Ihr zweites Kind erblickte vor wenigen Tagen das Licht der Welt. Wie unter anderem El País berichtet, brachte Mery, so ihr Spitzname, den kleinen Jungen am Donnerstag in einem privaten Krankenhaus zur Welt. Bereits am Samstag konnten Mutter und Kind das Krankenhaus wieder verlassen, beide sind wohlauf. Auch der Name ist bereits bekannt: Rafael und Merys Nachwuchs soll Miquel heißen.

Nur knapp zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Sohnes, der nach seinem Vater benannt wurde, darf sich die Familie Nadal nun über weiteren Nachwuchs freuen. Besonders groß war die Freude unter ihren prominentesten Weggefährten. So gehörte Ex-Tennisstar Boris Becker (57) zu den ersten, die dem Paar gratulierten. In einem Beitrag auf der Plattform X schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch an Rafael Nadal und seine Frau Maria, die ihren zweiten Sohn Miquel begrüßen! Möge Gott das Kind segnen!"

Die Geburt von Sohn Miquel verlief laut Berichten spanischer Medien ohne Komplikationen, was für die Familie sicher eine besondere Erleichterung war. Bei der Geburt ihres ersten Kindes im Oktober 2022 war es nämlich zu Komplikationen gekommen. Rafael und Mery sind jedoch ein eingespieltes Team. Ihre Liebesgeschichte begann bereits im Jahr 2005 und sie sind mittlerweile schon seit über 20 Jahren ein Herz und eine Seele. Im Jahr 2019 feierten die beiden ihre große Traumhochzeit und gaben sich vor über 500 Gästen das Jawort. Nun können sie sich auf die Zeit als vierköpfige Familie freuen.

Instagram / rafaelnadal Rafael Nadal posiert

Getty Images Rafael Nadal, Mai 2025

Getty Images María Francisca Perelló und Rafael Nadal, April 2024

