Endlich wiedervereint: BTS genießen gemeinsame Zeit in L.A.

Fünf Mitglieder der erfolgreichen K-Pop-Band BTS haben sich nach ihrem abgeschlossenen Wehrdienst in Los Angeles wieder vereint und genießen sichtlich die gemeinsame Zeit. Auf dem Instagram-Profil von Jimin (29) tauchten kürzlich neue Fotos auf, die RM (30), SUGA (32), J-Hope (31), Jimin und V (29) bei einem entspannten Treffen und gemeinsamen Essen zeigen. Dabei wirkten die Jungs ausgelassen und spielerisch, was die Herzen der Fans höherschlagen ließ. "Ich bin so glücklich", kommentierte ein Fan, während andere sich fragten, ob Jungkook (27) die Bilder gemacht habe, da er auf den Fotos nicht zu sehen war. Neben ihm war auch vom ältesten Bandmitglied Jin (32) keine Spur auf den Fotos zu finden.

Doch die beliebten Musiker sind nicht nur zum Vergnügen in Los Angeles. Nach der erfolgreichen Beendigung ihrer Pflichtwehrzeit arbeitet die Band momentan an neuer Musik und bereitet sich auf ein gefeiertes Comeback im nächsten Jahr vor. Geplant ist die Veröffentlichung eines neuen Albums im Frühjahr nächsten Jahres, gefolgt von einer spektakulären Welttournee. Auch Jin, der derzeit auf Solo-Tour ist, soll sich der Band nach Abschluss seiner Termine anschließen, um die große Rückkehr gebührend zu feiern.

Die Wiedervereinigung in L.A. markiert für BTS und ihre Fans eine besondere Zeit, in der die Jungs sowohl musikalisch als auch persönlich wieder enger zusammengerückt sind. Fans weltweit fiebern den kommenden Projekten entgegen und teilen ihre Freude über die neuesten Updates auf sozialen Plattformen. Für die Gruppe selbst scheint diese Phase nicht nur eine Wiederaufnahme ihrer Karriere zu sein, sondern auch eine Rückkehr zu ihrer engen Freundschaft, die sie seit Anbeginn ihrer Geschichte auszeichnet.

Instagram / j.m Suga, RM, Jimin, V und J-Hope von BTS, August 2025

Instagram / j.m Jimin und J-Hope von BTS, August 2025

Instagram / j.m RM und Suga von BTS, August 2025