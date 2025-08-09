Alyson Stoner kämpfte mit Magersucht für Hunger-Games-Rolle

Alyson Stoner (31) war damals im Rennen um die Rolle der Katniss Everdeen in den Die Tribute von Panem-Filmen. Der Job ging zwar letztendlich an Jennifer Lawrence (34), doch auch die "Camp Rock"-Darstellerin steckte viel Zeit und Energie in die Vorbereitung und die Castings. Alyson litt bereits seit ihrer Kindheit unter einer Essstörung und rutschte in dieser Zeit noch tiefer in die Magersucht hinein. In ihren Memoiren "Well-Adjusted Despite Literally Everything" erzählt sie, dass das Bild der "charakteristisch dünnen" Katniss sie dazu bewegte, sich einem anstrengenden Trainingsregime zu unterziehen und eine harte Diät zu starten.

Alyson, die zu diesem Zeitpunkt minderjährig war und wegen ihrer Probleme mit dem Essen bereits Untergewicht hatte, begab sich dafür in ein medizinisches Abnehmcamp. "Ärzte und Trainer hätten [mir] niemals erlauben dürfen, sieben Stunden pro Tag 22 Kilometer zu wandern, schwere Gewichte zu heben und hochintensives Cardio-Training zu absolvieren. Aber ich musste nur sagen, dass ich für eine Schauspielrolle trainierte", schreibt sie. Das extreme Trainingsprogramm zeigte schnell Auswirkungen auf ihren Körper: Sie zerrte sich den Trizeps, brach sich einen Finger und litt unter Schwindel und Kopfschmerzen. Da sie ein geschwächtes Immunsystem hatte, fing sie sich eine Grippe ein und lag drei Wochen flach.

Nach ihrem nächsten Vorsprechen konnte Alyson dem Druck nicht mehr standhalten. Sie beschreibt, sich wie in einem "Vollkörper-Alarmzustand" gefühlt zu haben und alles zu sich genommen zu haben, was sie in ihrer Umgebung finden konnte. Am nächsten Tag folgte der Schock auf der Waage. "Mein Körper hatte jeden Bissen und jeden Tropfen Flüssigkeit festgehalten, unsicher, wann er wieder Nahrung erhalten würde. Alle meine Fortschritte waren zunichte gemacht", beschreibt sie. In diesem unglücklichen Moment erreichte sie zudem die Nachricht, dass sie nicht weiter für die Rolle der Katniss in Erwägung gezogen würde.

In ihren Memoiren, die bald erscheinen werden, spricht Alyson offen über ihre oft unschönen Erfahrungen als Kinderstar in Hollywood. Sie tauchte bereits mit neun Jahren in Produktionen des Disney Channels auf und verbrachte ihre Kindheit zudem mit zahlreichen Modeljobs. Bekannt ist sie neben Disney-Produktionen wie "Camp Rock" für ihre Rollen in "Im Dutzend billiger" und "Step Up". Heute hat sich die 31-Jährige weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

IMAGO / ABACAPRESS Alyson Stoner, Schauspielerin

"Die Tribute von Panem"-Filmplakat

IMAGO / Avalon.red Alyson Stoner bei der Premiere von "Camp Rock 2: The Final Jam" 2010

IMAGO / YAY Images Alyson Stoner bei einer Premiere im Jahr 2004