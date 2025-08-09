Dave Francos Heiratsantrag: Mit Zorro-Maske zum Ja-Wort

Dave Franco (40) und Alison Brie (42) teilen eine einzigartige Liebesgeschichte, die mit einem unvergesslichen Heiratsantrag begann. Der Schauspieler erinnerte sich nun in einem Interview mit Variety daran, wie er seiner Frau zwar ohne fertigen Verlobungsring, dafür aber mit einer besonderen Überraschung einen Antrag machte. Während eines Urlaubs rief er Alison auf die Terrasse, kniete sich in einem Zorro-Kostüm vor sie und präsentierte ihr einen antiken Ring aus einem Secondhandladen. Der Antrag sorgte zunächst für Verwirrung bei Alison, die später über den Moment sagte: "Ich hatte keine Ahnung, was da vor sich ging."

Besonders romantisch: Dave hatte noch ein anderes Detail aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit eingebaut. Das Paar lernte sich vor Jahren beim Mardi Gras in New Orleans kennen, als Alison eine silberne Maske trug. Damals schrieb Dave seine Telefonnummer auf die Maske und nahm sie nach dem Wochenende heimlich mit. Diese erinnerungsreiche Maske holte er beim Antrag hervor und integrierte sie in die Inszenierung. Der ursprüngliche Verlobungsring wurde später durch ein anderes Schmuckstück ersetzt, doch die Maske ist den beiden als Symbol für ihre Liebe geblieben. "Die Maske hängt zusammen mit einem Foto von unserem ersten Treffen in unserer Küche", verriet der Schauspieler.

Das Paar, das seit 2017 verheiratet ist, zeigt immer wieder: Liebe darf auch witzig sein! Alison und Dave harmonieren nicht nur privat perfekt – auch beruflich sind sie ein echtes Dream-Team. 2025 standen sie gemeinsam für einen Body-Horror-Film vor der Kamera und produzierten das Projekt gleich selbst. Der Streifen dreht sich um ein Paar, das nach einem Umzug mit einer unheimlichen Macht konfrontiert wird – Grusel-Faktor inklusive! In Interviews plaudern die beiden immer wieder aus dem Nähkästchen, erzählen charmante Anekdoten aus ihrem Alltag und nehmen sich selbst dabei nie zu ernst. Genau dieser Humor kommt bei den Fans super an! Alisons spontane Art und Daves verspielter Charme machen das Duo zu einem der coolsten und unkonventionellsten Paare in Hollywood.

Getty Images Dave Franco, Schauspieler

Getty Images Dave Franco und Alison Brie bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Alison Brie und Dave Franco, Februar 2023

