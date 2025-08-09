Schock in Georgia: Rapper T-Hood (33) in seinem Haus getötet

Traurige Nachrichten aus Georgia: Der Rapper T-Hood, bürgerlich Tevin Hood, wurde am vergangenen Freitag in seinem Haus in Snellville erschossen. Wie TMZ berichtet, wurden Polizeibeamte des Bezirks Gwinnett County zu einem gemeldeten Streit gerufen, der in einer Schusswaffenattacke endete. Ersten Berichten zufolge versuchten Rettungskräfte vor Ort, das Leben des 33-Jährigen zu retten, doch er erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Eine Person wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen und wird von der Polizei vernommen. Das Motiv für die Tat bleibt bislang ungeklärt.

Nachdem zum Zeitpunkt der Einlieferung ins Krankenhaus noch nicht klar war, um wen es sich bei dem Verletzten handelte, bestätigte die Mutter des Musikers gegenüber Medien, dass ihr Sohn das Opfer der tödlichen Auseinandersetzung in seinem eigenen Zuhause war. Gerüchte über eine Party, die angeblich zum Zeitpunkt des Angriffs stattgefunden haben soll, wies sie entschieden zurück. Die Polizei behandelt den Fall als Tötungsdelikt und führt intensive Ermittlungen durch, um Klarheit über die Hintergründe der Tragödie zu erhalten.

T-Hood war besonders in der Südstaaten-Rap-Szene ein bekannter Name. Mit Tracks wie "READY 2 GO", "Big Booty" und "Perculator" erlangte er eine treue Fangemeinde. Seine letzte Aktivität auf Instagram liegt knapp eine Woche zurück, was seine Fans nun umso mehr erschüttert. Er veröffentlichte ein Video mit seinem Gesicht, in dem er zu seinen Followern spricht und sich amüsiert.

Instagram / hatershatethood2 Rapper T-Hood

Instagram / hatershatethood2 T-Hood, Juli 2025

Instagram / hatershatethood2 T-Hood, Rapper

