Herzogin Meghan brach mit royaler Farbtradition der Queen

Queen Elizabeth II. (†96) war bekannt für ihre Liebe zu leuchtenden Farben, die sie bei nahezu jedem öffentlichen Auftritt mit Würde und Eleganz präsentierte. Egal ob Gelb, Pink oder Blau – farbenfrohe Outfits waren ein Markenzeichen der langjährigen Monarchin. Die verstorbene Königin hatte dabei einen ganz praktischen Grund für ihre modische Vorliebe: "Ich kann niemals Beige tragen, sonst weiß niemand, wer ich bin", erklärte sie einst laut dem Buch "Our Queen" von Robert Hardman. Dies half ihr, auch in großen Menschenmengen sofort erkannt zu werden.

Ganz anders entschied sich hingegen Herzogin Meghan (44) während ihrer Zeit als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie. In der Netflix-Dokuserie "Harry & Meghan", die gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (40) veröffentlicht wurde, verriet Meghan, warum sie sich bevorzugt für neutrale Töne wie Beige, Weiß oder Camel entschied. "Man sollte nie die gleiche Farbe tragen wie Ihre Majestät oder andere hochrangige Royals", erklärte sie. Die bewusste Zurückhaltung in ihrem Kleidungsstil war ein Zeichen ihres Bemühens, sich an königliche Gepflogenheiten anzupassen und Konflikten aus dem Weg zu gehen.

Während die eine Monarchin bewusst leuchtende Farben wählte, um sich hervorzuheben, zog Meghan es vor, unscheinbar zu wirken. Dies spricht Bände über ihre verschiedenen Herangehensweisen an das royale Leben. Der Stil der Königin war Ausdruck ihrer Präsenz und Beständigkeit als Regentin, inspiriert von Respekt und Rücksicht auf die Traditionen anderer Nationen bei offiziellen Besuchen. Meghan hingegen wollte sich bewusst integrieren, ohne alteingesessene Familienmitglieder zu überstrahlen, und vermied dadurch farbliche Konkurrenz. Diese unterschiedliche Wahl von Farben spiegelt nicht nur modische Vorlieben, sondern auch die verschiedenen Rollen und Aufgaben der beiden Frauen wider.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II. in Begleitung von Samantha Cohen

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Anzeige