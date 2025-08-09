In Video versteckt: Ist Kourtney Kardashian schwanger?

Kourtney Kardashian (46) sorgt im neuen Promo-Video zur Serie The Kardashians auf Instagram mit ihrem Verhalten für Spekulationen: Versteckt sie etwa einen Babybauch? Während ihre Schwestern Kim (44) und Khloé Kardashian (41) sowie Kendall (29) und Kylie Jenner (27) in figurbetontem Schwarz posieren und gemeinsam mit Mutter Kris Jenner (69) die Kamera in den Bann ziehen, wirkt Kourtney im Hintergrund auffallend zurückhaltend. Sie stellt sich hinter Kim und Kendall, wobei ihr Bauch von Kims Arm verdeckt wird. Diese Szene ließ Fans aufhorchen – über 35.000 Menschen "likten" Kommentare wie: "Kourtney ist definitiv schwanger."

Die Schwangerschaftsspekulationen sind jedoch nicht neu. Bereits im Juli brachte Kourtney die Gerüchteküche mit einem Bikini-Selfie aus Italien zum Brodeln. Auf dem Foto, das während eines Jachtausflugs entstand, wollen Fans einen vermeintlichen Babybauch erkannt haben. "Man sieht es am Bikini-Schatten. Kourtney ist wieder schwanger", kommentierte ein Nutzer – und erhielt viel Zustimmung. Doch Kourtney überraschte ihre Follower mit einer schlagfertigen Reaktion: "Oder ich stille, esse Gelato, Focaccia, Pasta, mache keinen Sport und lebe mein bestes Leben, Baby!"

Kourtneys gelassene Haltung gegenüber Spekulationen über ihren Körper scheint gut zu ihrem aktuellen Lebensstil zu passen. Nach dem Eheglück mit Travis Barker (49) und ihrem Leben als Mutter von vier Kindern betont sie immer wieder, wie wichtig es ihr ist, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ihre Antwort auf Instagram macht deutlich, dass sie Gerüchte und Kommentare gelassen nimmt. Ob sich hinter der neuen Diskussion tatsächlich ein süßes Geheimnis verbirgt – oder einfach nur gutes Essen und eine Auszeit vom Fitnessstudio –, bleibt abzuwarten. Fans und Kritiker sind jedenfalls gleichermaßen gespannt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian posiert auf Instagram in einem Bikini

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung, 2022