Liebesglück pur: Nico Legat zeigt seine neue Freundin Laura

Nico Legat (27) ist wieder glücklich vergeben. Das beweist der Realitystar seinen Fans nun auch mit einem süßen Bild auf Instagram. Auf dem gemeinsamen Schnappschuss posieren er und seine neue Freundin Laura Schiffer eng miteinander. Sie hat ihre Arme liebevoll um seinen Hals gelegt und schaut grinsend in die Kamera, während ihr Liebster ihr mit einem Lächeln im Gesicht einen zärtlichen Schmatzer auf die Wange drückt. Auch auf einem Foto mit Nicos Eltern Thorsten (56) und Alexandra Legat ist die Brünette zu sehen.

Tatsächlich scheint die Beziehung des Paares schon weit fortgeschritten zu sein. Denn wie Nico jüngst verriet, wohnen die beiden bereits zusammen. Für den 27-Jährigen ist dies ein großer Schritt, denn er kehrte erst zu Beginn der Woche aus einer mehrmonatigen Entzugstherapie zurück, die er erfolgreich abgeschlossen hat. In der Vergangenheit hatte Nico mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen, doch er hat sich den Herausforderungen gestellt und sich auf seinen Neuanfang konzentriert. Jetzt genießt er sein neues Leben in vollen Zügen – an der Seite seiner Laura.

Dass er wieder eine neue Freundin hat, verriet Nico bereits vor einigen Wochen. Er erzählte seinen Followern, dass er während der Therapie Besuch von seinen Eltern und seiner "Freundin" bekommen habe. Daraufhin häuften sich Spekulationen darüber, ob der ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidat wieder mit seiner Ex-Freundin Nina Kristin (43) anbandelte. Doch wie sich herausstellte, lernte Nico in den vergangenen Wochen eine neue Liebe kennen – wann und wo, verriet der frühere Fußballer aber bisher nicht.

Instagram / nico.legat Nico Legat mit seiner Freundin Laura, August 2025

Instagram / nico.legat Nico, Thorsten und Alexandra Legat und Nicos Freundin Laura

Instagram / nico.legat Nico Legat, Reality-TV-Teilnehmer