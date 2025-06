BHZ spricht offen über Schmerz nach Pablo Grants (†26) Tod

Die Berliner Rapgruppe BHZ hat erstmals offen über den schmerzhaften Verlust ihres Bandmitglieds Pablo Grant gesprochen, der im Februar 2024 an den Folgen einer Thrombose verstarb. Seine Bandkollegen teilten mit, dass sie nach seinem plötzlichen Tod den Weg in die Öffentlichkeit weitgehend scheuten, um die schwere Zeit gemeinsam zu bewältigen. "Das ist der schlimmste Schmerz, den ich in meinem Leben je gespürt habe", sagte BHZ-Mitglied Ion Miles in einem Interview mit dem Spiegel.

Unmittelbar nach der tragischen Nachricht suchten die sieben Mitglieder der Band Trost in ihrer Gemeinschaft, indem sie sich über mehrere Tage in der Wohnung ihres Managers aufhielten. Unterstützung erhielten sie zudem durch regelmäßige Sitzungen mit einer Psychotherapeutin, die ihnen half, ihre Trauer zu verarbeiten. Themba, Produzent der Gruppe, sprach offen darüber, wie sehr sich seine Lebenseinstellung seit Pablos Tod verändert habe: "Uns passierte über so viele Jahre so viel Gutes. Seit Pablos Tod traue ich guten Dingen nicht mehr." Trotz des schmerzhaften Verlusts haben die Musiker jedoch beschlossen, ihre Karriere fortzusetzen, angeleitet von einer neugewonnenen Wertschätzung für das Leben.

Pablo war nicht nur als Musiker aktiv, sondern hatte auch eine Schauspielkarriere gestartet. Der ausgebildete Schauspieler spielte unter anderem im Film "Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs" mit. Ab 2019 konzentrierte er sich vermehrt auf seine musikalische Laufbahn und wurde als Mitglied von BHZ bekannt. Seine Vielseitigkeit und kreative Energie machten ihn zu einer prägenden Persönlichkeit innerhalb des Kollektivs, das nun ohne ihren Freund und Kollegen weitermacht – jedoch betont, wie sehr sich der Verlust auf ihre Arbeit und ihr Leben auswirkt. "Der Gedanke, dass Pablo tot ist, sickert bis heute nur in manchen Momenten langsam durch", erklärte Longus Mongus gegenüber dem Spiegel.

Getty Images Pablo Grant, November 2022

Instagram / bhz030 BHZ, November 2023

Instagram / 2pablo8pablo2pablo6 Pablo Grant, Schauspieler und Rapper

