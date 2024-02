Plötzlicher Tod: Stars und Fans trauern um Pablo Grant!

Pablo Grant hinterlässt eine große Lücke! Der gebürtige Berliner erlangte als Teil des Berliner Rap-Kollektivs BHZ an Bekanntheit. Zudem war er auch als Schauspieler tätig und liebte seine Arbeit. Doch vor wenigen Stunden machten erschütternde Neuigkeiten über Pablo die Runde: Er ist mit nur 26 Jahren an den Folgen einer Thrombose gestorben. Seine Kollegen und Unterstützer können seinen Tod nicht fassen...

Auf Instagram zeigen sich zahlreiche Kollegen von Pablo total erschüttert – sie nehmen mit liebevollen Worten Abschied von dem 26-Jährigen. "Viel Kraft euch", schreibt beispielsweise der Rapper Casper (41). Auch Finch und Haftbefehl (38) bekunden in den Kommentaren ihr Beileid. Die Jungs von Culcha Candela hinterlassen ebenfalls ein kurzes Statement: "So traurig. Herzliches Beileid."

Auch Pablos Fans gedenken ihres Idols und widmen ihm emotionale Zeilen im Netz. "Ein Held, ein Genie und ein Mensch mit unendlich viel Herz. Wir werden deinen Namen, alles, wofür du stehst, und deine Präsenz für immer in unseren Herzen in Ehre halten [...] Ruhe in Frieden, Bruder" oder "Du bleibst für immer unvergessen", schreiben nur zwei von tausenden Fans.

