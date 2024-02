BHZ-Rapper Pablo Grant (26) stirbt an Folgen von Thrombose

Eine traurige Nachricht aus der Musikbranche. Pablo Grant wurde vor allem als Teil des Berliner Rapper-Kollektivs BHZ bekannt. Auch als Solo-Künstler machte er Musik und veröffentlichte 2019 sein erstes Album. Doch das ist längst nicht alles, denn er ließ sich ursprünglich zum Schauspieler ausbilden. Sein Kinodebüt feierte er in dem Film "Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs". Doch nun machen tragische News die Runde: Pablo ist mit gerade einmal 26 Jahren verstorben.

Das macht BHZ mit einer offiziellen Pressemitteilung auf Instagram bekannt. "Der Künstler, Schauspieler, Musiker und Teil von BHZ, Pablo Grant, ist am 6. Februar unerwartet im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer Thrombose verstorben", erklären die Rapper. Aus welchen Gründen die Thrombose, also eine Störung des Blutflusses, entstand, ist bisher nicht bekannt. "Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren", heißt es in dem Statement weiter. Man sei aber dankbar für die Anteilnahme und die treuen Fans.

Eigentlich hatte BHZ geplant, in diesem Jahr auf Tour zu gehen. Am 8. Februar sollte es in Wien losgehen. Doch vor wenigen Tagen kam die enttäuschende Nachricht für die Fans: Die Tour wurde vollständig abgesagt. Als Begründung wurden "sehr kurzfristige gesundheitliche Gründe" genannt. Ob es sich dabei um Pablo handelte, ist aber nicht klar.

Anzeige

Instagram / grant_pablo Pablo Grant, Schauspieler

Anzeige

Instagram / grant_pablo Pablo Grant mit seinen Kollegen

Anzeige

Instagram / grant_pablo Pablo Grant im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de