Teenie-Idol der 60er: Bobby Sherman mit 81 Jahren verstorben

Bobby Sherman (✝81), das einstige Teenie-Idol der späten 60er-Jahre, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Wie seine Frau Brigitte Poublon und sein Freund John Stamos (61) auf Instagram am Dienstag bekannt gaben, verstarb er, nachdem er im März öffentlich gemacht hatte, dass er an Krebs im Endstadium litt. "Bobby verließ diese Welt, während er meine Hand hielt – so wie er unser gemeinsames Leben mit Liebe, Mut und unerschütterlicher Anmut getragen hat", schrieb die Witwe unter anderem.

Bobby Sherman feierte in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren immense Erfolge als Musiker und Schauspieler. Seine Hits wie "Little Woman" und "Julie, Do Ya Love Me" sowie seine Rolle in der Serie "Here Come the Brides" machten ihn zu einem Idol einer ganzen Generation. Sein Porträt war auf Merchandise-Artikeln zu finden und er zierte unzählige Jugendmagazine. Doch abseits des Scheinwerferlichts wählte Bobby einen ungewöhnlichen Weg: Er verließ die Bühne, um als Rettungssanitäter und Ausbilder bei der Polizei von Los Angeles Leben zu retten. "Er zeigte uns, was wahre Heldentaten sind – leise, selbstlos und zutiefst menschlich", betonte seine Frau.

Abseits seiner Karriere war Bobby ein Familienmensch. Mit Brigitte war er 29 Jahre lang verheiratet. "Ich war seine Cinderella, er war mein Traumprinz", schrieb sie in dem bewegenden Post. Zusammen hatten sie zwei Söhne, Tyler und Christopher, sowie sechs Enkelkinder, die ihn zutiefst vermissen werden. Brigitte beschrieb, wie sie Bobby in seinen letzten Tagen Briefe seiner Fans vorlas, die ihn aufmunterten und zeigten, wie sehr er geschätzt wurde. Die Wärme dieses Vermächtnisses werde die Familie begleiten, so Brigitte. "Seine Stimme, sein Lachen, seine Musik, seine Mission – all das bleibt für immer lebendig", trauerte sie.

Getty Images Bobby Sherman, Musiker

Getty Images Bobby Sherman im Juni 1971

Getty Images Brigitte und Bobby Sherman im Dezember 2015

