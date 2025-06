Aus diesem skurrilen Grund sagt Morrissey zwei Konzerte ab

Morrissey (66), der frühere Frontmann der Band The Smiths, hat zwei Europa-Konzerte in Stockholm überraschend abgesagt. Das geplante Konzert am Montag und sein Festivalauftritt am Dienstag hätten zu den Highlights seiner aktuellen Tour zählen sollen, doch beide Termine wurden gestrichen. In einem emotionalen Statement auf Instagram erklärte der 66-jährige Musiker den "unerträglichen Schmerz", nicht in Schweden auftreten zu können. Als Begründung nannte er eine Mischung aus körperlicher Erschöpfung und fehlender finanzieller Unterstützung für die Tour.

Morrissey erklärte, dass es an Unterstützung durch Plattenfirmen und Radiosender mangele, trotz sensationeller Ticketverkäufe bei seinen Shows. "Kein Label veröffentlicht unsere Musik, kein Radio spielt unsere Musik", empörte sich der Künstler über die Umstände und stellte gleichzeitig die Situation der Kunst im Jahr 2025 infrage. Doch nicht nur die finanziellen Hürden waren ein Problem – auch die körperlichen Belastungen der Tour fordern laut Morrissey ihren Tribut. Der Sänger bezeichnete sich und seine Band als "unglaublich reisemüde" und erklärte, sie könnten "kaum noch sehen". Unter seinen Fans sorgten die Gründe für gemischte Reaktionen; einige hinterfragten die Planung seiner Tournee und den Mangel an finanziellen Ressourcen.

Morrissey, der für seine oft kontroversen Aussagen bekannt ist, hat sich stets als Außenseiter der Musikbranche präsentiert. Sein postpunkiges Auftreten und sein Protest gegen den Mainstream haben ihm eine treue Fangemeinde verschafft, aber auch für viele Diskussionen gesorgt. Bereits in der Vergangenheit hatte der Musiker aus gesundheitlichen oder logistischen Gründen Konzerte abgesagt. Ob und wann die abgesagten Konzerte nachgeholt werden, bleibt unklar.

Getty Images Morrissey, Sänger

Getty Images Morrissey im März 2013

Getty Images Morrissey, Sänger

