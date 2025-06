So anders sieht Kim Kardashian mit blondem Lockenkopf aus

Kim Kardashian (44) hat ihre Fans auf Instagram mal wieder mit einem verblüffenden neuen Look überrascht. Die Unternehmerin präsentierte sich in einer Werbekampagne für ihre Marke SKIMS mit einer blonden Lockenpracht in Bob-Länge, die von einem breiten, roten Haarband zurückgehalten wurde. In Kombination mit einem Cavalli-Design-Badeanzug, der mit einem auffälligen Tigermuster bedruckt ist, sieht Kim kaum wiederzuerkennen aus. Die Kreation entstand in Zusammenarbeit mit dem Modeschöpfer Roberto Cavalli (84) und ist Teil einer neuen Kollektion, die SKIMS und die ikonischen Designs des Italieners vereint.

Der ungewöhnliche Haar-Look könnte eine Perücke sein, wird jedoch von den Fans als stilistische Meisterleistung gefeiert. Es ist das erste Mal seit Langem, dass die Reality-TV-Ikone auf so voluminöse und helle Haare setzt, da sie sonst für ihre glatten, dunklen Mähnen bekannt ist. Die Zusammenarbeit mit Roberto unterstreicht Kims Fokus auf modische Statements und ihre Fähigkeit, neue Trends zu setzen. Auch in ihrer Familie gab es kürzlich Veränderungen: Erst im Juni präsentierte ihre Tochter North West (12) blaue Haare, was für Begeisterung bei Kims Followern sorgte.

Kim, die durch die Reality-Show Keeping Up with the Kardashians berühmt wurde, hat sich längst als Trendsetterin im Modebusiness etabliert. Ihre Marke SKIMS ist ein weltweiter Erfolg und bekannt für bequeme, aber stilvolle Unter- und Freizeitbekleidung. Privat zeigt sie sich gern experimentierfreudig und hat sich im Laufe der Jahre immer wieder neu erfunden – sei es durch modische Statements oder Veränderungen in ihrem Privatleben. Ihre vier Kinder dürften ihre kreativen Impulse geerbt haben, wie Norths neuester Look beweist.

Getty Images Kim Kardashian im März 2025 in Beverly Hills

Getty Images Kim Kardashian, September 2024

Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025

