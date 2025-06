"Cobra Kai"-Martin Kove entschuldigt sich für Beiß-Vorfall

Bei einer Fan-Konvention in Washington am vergangenen Wochenende kam es zu einem Vorfall, der für reichlich Aufsehen sorgte. Martin Kove, bekannt aus der Netflix-Serie "Cobra Kai", soll seine Kollegin Alicia Hannah-Kim während eines exklusiven Treffens in eine Situation gebracht haben, in der die Polizei eingeschaltet werden musste. Laut einem Bericht der Polizei, der Variety vorliegt, hatte Alicia dem Schauspieler auf die Schulter getippt, um ihn zu begrüßen. Daraufhin hatte Martin sie am Arm gebissen – angeblich so fest, dass es fast zu einer Verletzung kam. Laut Alicia begann der Schauspieler, ihren Arm zu küssen, nachdem sie vor Schmerzen aufgeschrien hatte. Ihr Ehemann, der ebenfalls anwesend war, konfrontierte Martin anschließend zusammen mit seiner Frau, was den Schauspieler laut Polizei äußerst verärgert habe. Alicia entschied sich letztlich, keine Anzeige zu erstatten, ließ jedoch einen Bericht anfertigen.

Martin Kove verteidigte sein Verhalten zunächst mit der Begründung, es sei ein Scherz gewesen und solche "Spielereien" seien unter Kollegen der Serie nicht ungewöhnlich. Dennoch wurde er von den Veranstaltern angewiesen, die Konvention zu verlassen, und von einem Polizeibeamten darauf hingewiesen, ein solches Verhalten in Zukunft zu unterlassen. In einer späteren Stellungnahme gegenüber Deadline wandte sich der 78-Jährige aber reumütig an die Öffentlichkeit. "Ich bedauere zutiefst und entschuldige mich für meine Taten", erklärte Martin in seinem Statement. Alicia sei eine respektierte Kollegin und ein wundervoller Mensch, der eine solche Situation nicht verdient habe. Er räumte ein, dass sein Verhalten "spielerisch gemeint", aber völlig unangemessen gewesen sei.

Alicia Hannah-Kim, die in der fünften und sechsten Staffel von "Cobra Kai" die Rolle der Kim Da-Eun spielt, ließ sich bislang nicht ausführlich zu den Vorfällen äußern, außer dass sie die Entschuldigung akzeptiere. Martin Kove ist seit den 1980er Jahren durch seine Darstellung des Gegenspielers John Kreese in der "Karate Kid"-Reihe international bekannt. Der Vorfall hat Fans der erfolgreichen Serie, die für ihre charismatischen Charaktere gefeiert wird, erschüttert. Martins Verhalten kontrastiert stark mit dem Bild, das er in Interviews von sich selbst gezeichnet hat, und wirft einen Schatten auf den sonst so harmonischen Eindruck des Casts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Martin Kove, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Alicia Hannah-Kim, "Cobra Kai"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Martin Kove, Februar 2025

Könnt ihr Martins Erklärung, dass es ein Scherz war, nachvollziehen? Ja, Humor kann manchmal missverstanden werden, aber er hätte es nicht so übertreiben sollen. Nein, einen Arm zu beißen, geht einfach zu weit, egal was die Intention war. Ergebnis anzeigen