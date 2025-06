P. Diddys Urteil steht und fällt mit Cassie Venturas Aussage

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), steht an einem brisanten Punkt in seinem laufenden Prozess wegen schwerwiegender Anschuldigungen, darunter Sexhandel, Zwangsprostitution und Gewalt im Rahmen einer mutmaßlichen kriminellen Organisation. Dabei spielt die Aussage seiner Ex-Freundin Cassie Ventura (38) eine zentrale Rolle, wie Fox News nun berichtet. Die Sängerin, mit der der Produzent zwischen 2007 und 2018 eine turbulente Beziehung führte, schilderte vor Gericht detailliert, wie Diddy sie angeblich zu erniedrigenden sogenannten "Freak-Off-Partys" gedrängt habe. Drogeneinsatz, Gewalt und Zwang sollen dort eine Rolle gespielt haben. Laut Anklage steht der Ausgang des Verfahrens in engem Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit dieser und anderer Aussagen.

Cassie erläuterte in ihrer Aussage, dass zahlreiche Drogen wie Ecstasy und Ketamin eingesetzt wurden, damit sie die belastenden Ereignisse besser ertragen könne. Die Sängerin beschrieb zudem psychische und körperliche Gewalt in der Beziehung zu dem Musikmogul, darunter einen Vorfall, bei dem sie ihn der Vergewaltigung beschuldigte. Zu den Zeugen gehörten neben anderen ehemaligen Partnerinnen auch Assistenten und Begleitpersonen, die teils ähnliche Vorwürfe erhoben. Während die Verteidigung keinen einzigen Zeugen präsentierte, argumentierten Diddys Anwälte, die mutmaßlichen Opfer hätten freiwillig an den Veranstaltungen teilgenommen und die Beschuldigungen entsprängen falschen Beweggründen.

Diddy, der stets betonte, es habe sich um einvernehmliche Beziehungen gehandelt, hat in der Vergangenheit nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch sein impulsives Verhalten für Schlagzeilen gesorgt. Mehrfach wurde über sein aufbrausendes Temperament berichtet, oftmals im Zusammenhang mit Eifersucht und Kontrollverhalten. Seine Beziehung mit Cassie, die neben Liebe vor allem auch Konflikte und Dramatik geprägt haben soll, war lange Gesprächsthema in der Öffentlichkeit und endete offiziell 2018. Cassie ist mittlerweile mit Alex Fine verheiratet. Ob die Jury den Anschuldigungen gegen den einstigen "Bad Boy"-Star Glauben schenkt und dies zu einem Schuldspruch führen wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: P. Diddy und Cassie Ventura

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

