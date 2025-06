Öffentliche Profile: Kim Virginia & Nikolas Follower steigen

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sorgen mal wieder für Schlagzeilen. Nachdem die Reality-TV-Stars in den vergangenen Tagen durch die tragische Nachricht einer Stillgeburt in den Fokus geraten waren, hatten sie zunächst viele Follower auf Instagram verloren. Doch seitdem beide ihre Profile, die zuvor privat waren, wieder öffentlich gestellt haben, verzeichnen sie einen überraschenden Anstieg der Abonnentenzahlen. Kim konnte gestern 7.500 neue Follower gewinnen, während Nikola sogar fast 30.000 hinzubekam. Fans warten nun gespannt auf ein angekündigtes Statement der einstigen Dschungelcamperin, das bisher jedoch ausblieb.

In den vergangenen Tagen wurde besonders Kim immer häufiger zur Zielscheibe heftiger Kritik. Nicht wenige Fans warfen der 30-Jährigen vor, sie habe ihre Schwangerschaft aus PR-Gründen inszeniert oder sogar die Stillgeburt nur vorgetäuscht. Solche Vermutungen führten in den sozialen Netzwerken zu hitzigen Diskussionen und sorgten für noch mehr Aufmerksamkeit. Auch Promis mischten sich ein. Die Influencerin Lisa Marie Akkaya (24) zeigte sich besonders empört über Kim und Nikola. "Ich habe mein Kind vor einigen Wochen fast verloren und verstehe nicht, wie man mit so einem Thema spielen kann", schrieb sie in ihrer Story.

Trotz der zahlreichen kritischen Stimmen solidarisieren sich auch ein paar Promis mit Kim und Nikola – so auch Jochen Bendel (57). Der Moderator durfte bei Promis unter Palmen mit dem Ex-Paar Bekanntschaft machen. "Die Nachricht von Kim hat mich sehr getroffen. Sie hat ihr Baby still zur Welt gebracht. Ich finde kaum Worte dafür", schrieb er auf Social Media. Obwohl nicht Kim die schreckliche Nachricht publik gemacht hat, bewundert Jochen die Stärke seiner TV-Kollegin. "Dass Kim diesen Schmerz öffentlich gemacht hat, zeigt eine Stärke, die tief berührt. Es ist mutig, so ehrlich zu sein – gerade in so einer verletzlichen Zeit", gab er zu verstehen.

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Getty Images Jochen Bendel in München, Mai 2015