"Der Promihof": RTLZWEI bringt neues Realityformat raus

RTLZWEI bringt frischen Wind in die Reality-TV-Szene – und schickt Stars und Sternchen aufs Land! In ihrem neuen Format "Der Promihof" sollen bekannte Persönlichkeiten jenseits von Glamour und Glitzer im ländlichen Idyll ihr Können auf dem Acker, im Stall und Co. beweisen. Das Casting für das neue TV-Experiment hat bereits begonnen und die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr starten. Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment des Senders, betont in einer Pressemitteilung: "Mit 'Der Promihof' schaffen wir eine neue Bühne für prominente Persönlichkeiten, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen."

Hinter dem Konzept von "Der Promihof" steht die Idee, prominente Menschen in ein völlig neues Umfeld zu versetzen. Statt Luxushotels, roten Teppichen oder Partyhochburgen erwartet die Stars das einfache Leben auf dem Land. Doch damit nicht genug: Neben den täglichen Herausforderungen des Landlebens müssen sich die Promis auch in verschiedenen Einzel- und Gruppen-Challenges beweisen. Der Sender hat die Fans bereits aufgefordert, Kandidaten vorzuschlagen – doch es haben sich auch schon einige selbst gemeldet. Auf Instagram kommentieren direkt ein paar bekannte Gesichter, unter ihnen Jenny Elvers (53): "Also ich hätte Bock." Auch Cosimo Citiolo (44) scheint Interesse zu haben. "Gibt es was zu essen wenigstens? Oder müssen wir die Eier wärmen?", witzelt er.

Die Fans schlagen auch schon fleißig Teilnehmer vor. Oft genannt: Paulina Ljubas (28), Sam Dylan (34), Samira Yavuz, Emmy Russ (26), Cecilia Asoro (29) oder Calvin Kleinen (33). Viele wollen auch das Dreamteam Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) auf dem Hof sehen – ob sie sich nach ihrer Hochzeit in wenigen Wochen direkt ins nächste Abenteuer wagen werden? Julian F.M. Stöckel wünschen sich ebenfalls einige – der kommentiert den Vorschlag aber erstmal nur mit einem lachenden Emoji. Doch es gibt auch einige Stars, die die Zuschauer dort wohl eher nicht sehen wollen. "Alle außer Yvonne Woelke (45), Elena Miras (33), Kim Virginia Hartung (30) und Walentina Doronina (25). Bleibt abzuwarten, wen sich RTLZWEI für das Bauernhof-Spektakel aussucht!

RTLZWEI "Der Promihof"-Logo

Getty Images Jenny Elvers, deutsche Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

