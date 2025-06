Gloria verrät: Scheidung mit Nikola Glumac ist nicht durch

Gloria Glumac (32) verrät überraschend: Die Scheidung von Nikola Glumac (29) ist noch immer nicht durch. Die beiden Temptation Island-Stars gehen schon seit Oktober 2022 getrennte Wege – auf dem Papier hat die Trennung jedoch deutlich länger gedauert. Im März dieses Jahres stand der letzte Gerichtstermin vor der rechtskräftigen Scheidung an, doch offenbar ist das Kapitel noch immer nicht ganz abgeschlossen. In ihrer Instagram-Story stellt Gloria nämlich klar: "Aktuell [sind wir] noch immer nicht geschieden. Sobald die durch ist, werde ich mich umbenennen." Derzeit trägt die Reality-TV-Bekanntheit den serbischen Nachnamen ihres Verflossenen, der sich schon längst wieder neu verlobt hat.

Was genau die Verzögerung in dem Prozess verursacht hat, lässt Gloria offen. In der Vergangenheit machte die 32-Jährige jedoch kein Geheimnis daraus, dass die Unzuverlässigkeit von Nikola eine zeitnahe Scheidung verhindere. Einen Termin im Januar ließ das Tattoomodel, das mittlerweile in Dubai lebt, wegen Krankheit sausen. "Könnte im Strahl kotzen. Anscheinend bin ich so geil, dass man sich nicht scheiden lassen will und 'krank' ist oder halt die Kohle für den Flug fehlt", echauffierte sich Gloria daraufhin in den sozialen Medien.

Wie sich ihr Leben nach der lang ersehnten Scheidung ändern wird, darüber hat Gloria schon viel nachgedacht. Die einstige Sommerhaus-Bewohnerin wünscht sich ihren Mädchennamen zurück – auch auf Social Media möchte sie in Zukunft unter ihrem eigenen Namen zu finden sein. Im Gespräch mit Promiflash enthüllte sie zudem noch einen anderen Plan, den sie in die Tat umsetzen möchte, sobald alles in trockenen Tüchern ist. "Ich werde, glaube ich, eine Scheidungsparty schmeißen und mir richtig einen reinleeren", scherzte sie.

Instagram, Instagram Collage: Gloria Glumac, Nikola Glumac

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar