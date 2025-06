"TV Total": Sebastian Pufpaff donnert schwach in Sommerpause

Sebastian Pufpaff (48) und seine Sendung TV Total verabschiedeten sich am Dienstagabend mit einer sommerlichen Party in die Pause. Unterstützt wurde der Moderator hierbei von prominenten Gästen wie Vincent Gross (28) und Olaf der Flipper. Leider fiel das Zuschauerinteresse am letzten Abend eher verhalten aus. Gerade einmal 680.000 Menschen schalteten ein, was einem Marktanteil von nur 8,7 Prozent bei der klassischen Zielgruppe entsprach. Somit erlebten die Show und der Moderator laut DWDL zum vorläufigen Abschluss der Staffel einen Tiefpunkt.

Im Vergleich zu den Vorwochen schnitt die Kultshow auf ProSieben schwächer ab, während zeitgleich Vox mit "Hot oder Schrott" 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte und in der Zielgruppe mit 8,5 Prozent Marktanteil knapp besser abschnitt. Auch andere Sender konnten ProSieben übertrumpfen: So erzielte RTL mit Bauer sucht Frau International einen beeindruckenden Marktanteil von 10,7 Prozent in der Werbezielgruppe und wurde damit zum stärksten Mitstreiter hinter dem Fußball bei Sat.1. Kabel Eins überzeugte währenddessen mit dem Film "Snitch - Ein riskanter Deal", der in der Primetime 730.000 Menschen erreichte.

"TV Total" hat seit seinem Revival mit Sebastian Pufpaff im Jahr 2021 immer wieder versucht, an alte Erfolge anzuknüpfen – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Dabei füllte Sebastian Pufpaff die Fußstapfen von Show-Gründer Stefan Raab mit seinem eigenen Humor und Stil aus, was bei den Fans gemischte Reaktionen hervorrief. Trotz teils nostalgischer Comebacks klassischer Elemente aus der Raab-Ära zeigt der jüngste Quotenrückgang, wie schwer es ist, langfristig an den einstigen Kultstatus der Show anzuknüpfen. Man darf darauf gespannt sein, wie "TV Total" nach der Sommerpause ins Programm zurückkehren wird.

Getty Images Sebastian Pufpaff, Moderator

