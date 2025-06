Samira Yavuz ist von Eva Benetatou "einfach nur schockiert"

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" deutliche Worte gefunden und ist auf ein Thema eingegangen, das in den letzten Wochen hohe Wellen geschlagen hat. Reality-TV-Star Eva Benetatou (33) hatte sich in einem Video kritisch über den Vater ihres Kindes geäußert und dabei auch Samira und Serkan Yavuz (32) erwähnt. Eva, die mit Serkan während der Beziehung mit Samira intim war, behauptete, Samira sei "nicht alleinerziehend", da sie Unterstützung von Serkan erhalte. In ihrem Podcast reagierte Samira darauf mit harscher Kritik und erklärte: "Ich bin einfach nur schockiert."

In ihrem Podcast erklärt Samira unmissverständlich, wie verletzend sie die Äußerungen findet. "Manche Menschen nehmen dir etwas weg und erklären dir dann auch noch, warum du dich nicht beschweren darfst", so die Reality-TV-Darstellerin. Besonders störte sie, dass Eva sich mit ihr verglichen und ihre Rolle als Alleinerziehende infrage gestellt habe. Auch Hinweise auf Evas beruflichen Tätigkeiten und den damit verbundenen organisatorischen Aufwand für ihr Kind ließ Samira nicht aus. Sie fragte sich zudem, warum Eva ihr Verhalten nicht reflektiere, anstatt andere Frauen herabzusetzen. Im Podcast äußerte sie schließlich einen sarkastischen Wunsch: "Also ich weiß es nicht, irgendjemand sollte doch der Eva ihr Handy wegnehmen oder den Internetzugang und ihr stattdessen eine Therapiestunde beim Therapeuten schenken."

Die Aussagen im Podcast zeigen, dass zwischen Samira und Eva eine komplizierte Vorgeschichte besteht. Während Samira früher kaum Probleme mit Eva hatte, sieht sie sich heute im Konflikt mit ihr – nicht zuletzt, weil Eva mit Serkan eine Affäre hatte, während dieser noch in einer Beziehung mit Samira war. Trotz der Kritik wünschte Samira Eva letztlich, dass sie in Zukunft mehr Zufriedenheit finde. Die Reality-TV-Darstellerin betonte, dass solche Diskussionen vor allem belastend seien und sie sich lieber auf ihr eigenes Glück und ihre Kinder konzentrieren wolle.

Collage: Instagram / samirayasminleila, Hauter, Katrin / ActionPress Collage: Samira Yavuz und Eva Benetatou

Instagram / samirayasminleila, Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Collage: Samira Yavuz und Eva Benetatou

ActionPress Samira Yavuz, Reality-TV-Star