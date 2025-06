Julian Claßen und Bibi Heinicke sind schon länger geschieden

Die Trennung von Bianca Heinicke (32) und Julian Claßen (32) sorgte 2022 für eine große Überraschung. Inzwischen sind die beiden YouTube-Bekanntheiten auch offiziell geschieden. Bereits im Mai 2024 wurde das Ehe-Aus nach zwei Jahren Trennung vom Amtsgericht Köln rechtskräftig besiegelt. Damit endete die Ehe des einstigen Influencer-Traumpaars still und heimlich, schon deutlich früher, wie Bild berichtet. Trotz des Bruchs scheinen die beiden für ihre Kinder Lio und Emily weiterhin an einem Strang zu ziehen. Zur Scheidung haben sich weder Bibi noch Julian persönlich geäußert.

Bianca hatte sich nach der Trennung für über 20 Monate komplett aus den sozialen Medien zurückgezogen – was ihre Fans in Sorge versetzte. Anfang 2024 meldete sie sich allerdings überraschend zurück. So legte sie ihren bekannten Markennamen "Bibis Beauty Palace" ab und tritt seitdem offiziell wieder unter ihrem Geburtsnamen Bianca Heinicke auf. Ihr Management erklärte dazu: "Bianca heißt seit der Scheidung Bianca Heinicke." Auch in ihrem Liebesleben tat sich in den vergangenen Jahren etwas: Bianca ist mit dem Lebenscoach Timothy Hill (30) liiert. Derweil datete Julian Tanja Makarić (28) für einige Zeit – im November machte er seine Beziehung zur Influencerin Palina bekannt.

Die Trennung der YouTube-Stars sorgte 2022 für viel Aufmerksamkeit und Schlagzeilen. Krisengerüchte kamen auf, als Fotos von Bianca mit einem anderen Mann auftauchten. Julian bestätigte kurze Zeit später das Ende ihrer Ehe, was die Fans des Paares tief traf. Doch die beiden verloren öffentlich nie ein böses Wort übereinander – sogar das Gegenteil war der Fall. So reagierte Julian im vergangenen Jahr auf einen Fan, der im Netz meinte, er solle Bibi dankbar sein, mit: "Bin ich auch – und das habe ich ihr letztens erst gesagt."

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke im Januar 2025

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer