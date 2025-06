Emilie Kiser versucht Würde ihres toten Sohnes zu schützen

Emilie Kiser verlor vor über einem Monat ihren Sohn Trigg. Der dreijährige Junge war am 18. Mai im Familienpool in Chandler, Arizona, ertrunken. Nach dem tragischen Tod ihres Kindes reichte die US-Influencerin eine Klage ein, damit keine Details an die Öffentlichkeit gelangen. Daraufhin wurde ihr vorgeworfen, dass sie dies tue, um nicht schlecht dazustehen. Doch laut einem Insider denkt Emilie dabei besonders an ihre Familie. "Emilie hat vollständig mit den Ermittlern kooperiert. Es geht hier nicht darum, Informationen zurückzuhalten, sondern darum, die Würde eines Kindes zu schützen und einer trauernden Familie den Raum und die Privatsphäre zu geben, um zu heilen", erklärte die Quelle gegenüber Mail Online.

Kurz nach dem Tod von Trigg waren unzählige Anfragen von Medien, aber auch Privatpersonen, zur Einsicht von Polizeiberichten, Notrufmitschnitten, Autopsieberichten sowie Bildmaterial vom Unfallort bei der zuständigen Behörde in Arizona eingegangen. Emilies Anwalt bezeichnete dies als massive Verletzung der Privatsphäre, auch wenn sie eine Person des öffentlichen Lebens ist. Die Bloggerin und ihre Familie könnten aufgrund der medialen Aufmerksamkeit nicht in Ruhe trauern. Vor allem Emilie soll es schlecht gehen. "Emilie versucht ihr Bestes, um für ihren überlebenden Sohn, den zwei Monate alten Theodore, da zu sein. Aber jeder Tag ist ein Kampf", machte ihr Rechtsbeistand in Dokumenten deutlich, die NBC News vorlagen.

Während keine genauen Details zur Todesursache von Trigg bekannt wurden, veröffentlichte die Polizei dafür aber die Vernehmung von Emilies Mann Brady. Dieser war am Tag des Unfalls, dem 12. Mai, mit seinen beiden Söhnen Trigg und Theodore allein zu Hause gewesen, während Emilie mit Freunden unterwegs war. Brady erklärte den Behörden, dass sein Sohn nach dem Abendessen in der Nähe des Pools spielte. Dies sei "nicht ungewöhnlich" gewesen. Er sei mit Baby Theodore für einige Zeit abgelenkt gewesen. Erst nach drei bis fünf Minuten habe er gemerkt, dass Trigg im Pool lag, wie Arizona Republic erfuhr.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

Instagram / emiliekiser Trigg, Brady und Emilie Kiser im September 2024

