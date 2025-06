Große Sorge: Kylian Mbappé hat wegen Infekt Gewicht verloren

Kylian Mbappé (26), Starstürmer von Real Madrid, durchlebt derzeit eine gesundheitlich schwierige Phase. Nach einer Viruserkrankung, die ihn während der Klub-Weltmeisterschaft in den USA schwer erwischte, wurde bekannt, dass er an einer Magen-Darm-Entzündung litt. Innerhalb weniger Tage verlor der Franzose laut der spanischen Sportzeitung Marca ungefähr fünf Kilogramm. Sein Trainer Xabi Alonso (43) erklärte: "Wir müssen abwarten, wie er sich von Tag zu Tag entwickelt." Aktuell bleibt unklar, ob Mbappé zeitnah für sein Team wieder auf dem Platz stehen wird.

Die Probleme begannen anscheinend schon vor der Abreise nach Miami. Noch in Madrid trainierte der Fußballer, bevor sein Gesundheitszustand im Hotel in den USA plötzlich rapide schlechter wurde. Sogar ein Klinikaufenthalt war notwendig. Obwohl er inzwischen wieder entlassen wurde, reichte es nur für leichte Trainingseinheiten im Fitnessstudio und einen Spaziergang am Strand. Sein potenzielles Comeback bei der Klub-WM steht weiterhin infrage, da Mbappé bislang noch nicht ins reguläre Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Vor seinen gesundheitlichen Problemen gab es aber auch schöne Nachrichten für Mbappé: Seine frühere Mannschaft Paris Saint-Germain gewann die Champions League. Das feierte das ehemalige PSG-Mitglied mit einem Beitrag auf Instagram. "Der große Tag ist endlich gekommen. Sieg und das in der Art eines ganzen Vereins. Glückwunsch PSG", freute sich der 26-Jährige für seine Ex-Kollegen.

Getty Images Fußballer Kylian Mbappé, Juni 2025

Getty Images Fußballstar Kylian Mbappé, Juni 2025

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballstar

