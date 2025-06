Persönlicher Abschied: Influencer mit 30 an Krebs gestorben

Tanner Martin ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Die Nachricht über seinen Tod verbreitete seine Ehefrau Shay Wright über Instagram – in Form eines herzzerreißenden, vorab aufgenommenen Videos, das der Influencer selbst hinterlassen hatte. In der Botschaft, die er aus seinem Hospizzimmer aufnahm, verabschiedete er sich mit seinem typischen Humor: "Hey, hier ist Tanner. Falls ihr das seht, bin ich tot", begann er, bevor er mit einem Lachen etwas Spannung nahm. Besonders tragisch: Nur 41 Tage zuvor war Tanner Vater geworden, als Shay die gemeinsame Tochter zur Welt brachte.

In dem Video sprach der 30-Jährige offen über seine Krankheit und das Leben mit seiner Diagnose. Vor fünf Jahren war bei ihm Darmkrebs festgestellt worden, eine Diagnose, die er und Shay offen auf Social Media thematisiert hatten. Tanner erklärte seinen Fans, dass er das Video aufnehmen wollte, um seine letzten Gedanken zu teilen: "Ich hatte ein tolles Leben. Das hier ist eine gute Gelegenheit, alles zu sagen." Trotz seiner zunehmend schwachen Stimme blieb Tanner optimistisch und sprach über die Freude, die das Leben ihm bereitet hatte. Er zeigte sich hoffnungsvoll, dass es nach dem Tod etwas geben würde, und sprach liebevoll über seine Familie, die ihn inspiriert habe.

Tanner war bekannt für seinen Humor und seine positive Ausstrahlung, die er auch in schweren Zeiten nicht verlor. Er und Shay hatten einen engen Kontakt zu ihrer Community und teilten viele intime Einblicke in den Kampf gegen die Krankheit. Ihre ehrliche Darstellung berührte zahlreiche Menschen – und die Geburt der Tochter war ein großer Lichtblick in dieser dunklen Zeit. Nun muss Shay den Verlust ihres Ehemanns verkraften, während sie sich gleichzeitig um das Neugeborene kümmert. "Möge die Kraft mit dir sein von unserem Engelkraftgeist", schrieb seine Frau voller Trauer auf Instagram.

