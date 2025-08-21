Kourtney Kardashian überrascht mit Nippelketten-Oberteil

Kourtney Kardashian (46) hat erneut unter Beweis gestellt, dass sie keine Scheu davor hat, in der Modewelt mutige Entscheidungen zu treffen. Am 19. August präsentierte die Reality-TV-Ikone auf Instagram einen aufreizenden Look, der ihre Fans staunen ließ. Sie trug ein transparentes, lingerieähnliches Babydoll-Oberteil mit Spitzendetails, das durch eine ungewöhnliche Nippelkette ergänzt wurde. Dazu kombinierte sie elegante Satin-Hosen, während ihre voluminös gewellten und seitlich gestylten Haare für einen zusätzlichen Hauch von Glamour sorgten. Der ausgefallene Stil zeigt, wie sie es schafft, Mutterschaft mit ihrem unverwechselbaren Modegeschmack zu vereinen.

Während ihre Fans über das gewagte Outfit sprachen, bleibt Kourtney auch abseits der Kameras vielseitig beschäftigt. Als vierfache Mutter – sie teilt die Kinder Mason (15), Penelope (13) und Reign (10) mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (42) und hat einen Sohn, Rocky Thirteen (1), mit ihrem Ehemann Travis Barker (49) – jongliert sie geschickt Familie und Beruf. Ihre offene Art zeigte sich ebenfalls in einem Social-Media-Kommentar vom 9. August, mit dem sie Schwangerschaftsgerüchte entkräftete. Statt über ein weiteres Kind nachzudenken, hege sie andere Pläne, erklärte sie mit einem Augenzwinkern: "Pfannkuchen essen und von Klippen springen."

Abseits ihres jüngsten Modemoments sorgt Kourtney immer wieder für Gesprächsstoff. Auch im Juni setzte sie ein modisches Statement, als sie in einem bodenlangen Satin-Kleid mit transparenten Spitzeneinsätzen posierte. Während ihre Schwestern Kim (44), Khloé (41), Kendall (29) und Kylie (28) sowie ihre Mutter Kris (69) in Italien an der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) teilnahmen, blieb sie lieber zu Hause und überraschte mit einem spontanen Fotoshooting. Ihr Lebensstil, geprägt von ihrer Hingabe zur Familie und ihrem Gespür für stilvolle Provokation, spiegelt sich immer in ihrer sozialen Medienpräsenz wider – und das bleibt eindeutig ganz Kourtney.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, August 2025

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Rocky in Italien, August 2025

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner