Nach Kuss: "Princess Charming"-Chanti und Alia wollen gehen

Bei Princess Charming sorgt ein unerwartetes Liebesgeständnis für Aufregung: Chantal-Jale und Alia haben ihre Herzen nicht an die Princess Vanessa Borck (28) verloren, sondern aneinander. Die beiden Kandidatinnen teilten bereits einen Kuss, der offenbar echte Gefühle entfacht hat. Für Chantal-Jale ist die Sache klar: "Ich möchte nicht weiter hier bleiben", offenbarte sie. Alia stimmte zu. Nachdem sie ihre Mitstreiterinnen über die aufkeimende Liebe informiert hatten, verkündete die Heilerziehungspflegerin: "Fakt ist, Chanti und ich gehen heute."

Bei der "Happy Hour" platzte dann die Bombe. Chantal-Jale hatte sich mit Nessi zu einem Gespräch unter vier Augen zurückgezogen und gestanden, dass sie für Alia Gefühle habe. Diese Neuigkeiten trafen die Princess deutlich: "Das ist ein Schlag ins Gesicht." Trotz ihrer Enttäuschung holte sie Alia zu dem Gespräch hinzu und wünschte den beiden Teilnehmerinnen alles Gute für die Zukunft. Jedoch äußerte sie auch den Wunsch, dass Chanti und Alia die Villa verlassen – was sie ohnehin geplant hatten.

Am Ende der Episode verabschiedeten sich die beiden und verließen mit gepackten Koffern die Liebesvilla. Doch nicht nur die beiden Lovebirds entschieden sich für einen freiwilligen Exit. Auch Kandidatin Caro fasste den Entschluss, die Zelte abzubrechen. Der Grund: Sie kann sich derzeit nicht vorstellen, eine Beziehung zu führen, in der bereits ein Kind existiert. Auch sie verließ am Ende der Episode voller Erleichterung die Villa.

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, Die neue "Princess Charming"

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Chantal-Jale, Nessi und Alia bei "Princess Charming", 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Caro, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

Anzeige