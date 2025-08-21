Für "Fame Fighting": Raffaela zeigt stolz XXL-Rücken-Tattoo

Raffaela Caramela zeigt sich mit einer gewaltigen Veränderung: Die TV-Bekanntheit hat sich ihren gesamten Rücken tätowieren lassen. In einem Instagram-Video gibt die ehemalige Temptation Island-Kandidatin tiefe Einblicke in den Entstehungsprozess und präsentiert stolz das Ergebnis. "Meine Kriegsbemalung für Fame Fighting", schreibt sie begeistert zu dem Clip. Das beeindruckende Kunstwerk soll offenbar ein markantes Statement für ihren anstehenden Boxkampf am 18. Oktober sein.

Hinter dem Design steckt eine Künstlerin, deren Tattoos Raffaela stets fasziniert haben. In der Caption des Videos schwärmt sie von der Einzigartigkeit der Kunstwerke und von der besonderen Herangehensweise der Tätowiererin: Sie nutzt den Vibe und die Aura ihrer Kunden, um etwas wirklich Persönliches zu schaffen. "Ihre Tattoos passen nicht nur perfekt an die gewünschte Stelle, sondern spiegeln auch die Seele der Person", erzählt die TV-Bekanntheit anerkennend.

Bei "Fame Fighting 3" wird Raffaela in den Ring steigen und ihre "Kriegsbemalung" dem Publikum präsentieren. Welche Gegnerin im Ring auf sie wartet, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Doch der Instagram-Post des Veranstalters zu ihrem Boxkampf gibt bereits einen spannenden Hinweis: "Wer die 'Temptation Island'-Staffel verfolgt hat, weiß, dass sie noch mit jemandem eine Rechnung offen hat", heißt es darin.

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin

TikTok / raffaela.caramela Raffaela, Kandidatin bei "Temptation Island"

