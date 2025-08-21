Mastodon-Gitarrist Brent Hinds stirbt bei Motorradunfall

Ein trauriger Tag für alle Musikfans. Brent Hinds, der in der Metal-Band Mastodon mitwirkte, ist verstorben. Der 51-Jährige kam bei einem Motorradunfall in der Nähe von Atlanta ums Leben. Laut einer Polizeimeldung, die Atlanta News First vorliegt, wurde der Gitarrist auf seiner Harley-Davidson von einem BMW erfasst, dessen Fahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt missachtet hatte. Der Musiker war auf der Stelle tot. Die Polizei erklärte, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien. "Die Ermittlungen dauern derzeit noch an", teilten sie der Nachrichtenorganisation mit.

Die erschütternde Nachricht wurde von Mastodon auf Instagram bestätigt: "Wir sind in unermesslicher Trauer. Brent Hinds ist gestern Abend infolge eines tragischen Unfalls verstorben. Wir sind untröstlich, schockiert und versuchen noch immer, den Verlust dieser kreativen Kraft zu verarbeiten, mit der wir so viele Triumphe, Meilensteine und die Entstehung von Musik geteilt haben, die die Herzen so vieler Menschen berührt hat", schrieb die Band. Die verbliebenen Mitglieder richteten außerdem ihr Beileid an die Familie und Freunde des Rockers.

Die Fans und Musikkollegen weltweit sind erschüttert über den frühen Verlust eines derart prägenden Künstlers. Brent, der mit Leidenschaft und Talent die Metal-Szene bereicherte, hinterlässt eine riesige Lücke. Der US-Amerikaner war eines der Gründungsmitglieder von Mastodon. Gemeinsam mit dem Bassisten Troy Sanders, dem Gitarristen Bill Kelliher und dem Schlagzeuger Brann Dailor konnte er große Erfolge feiern. Anfang des Jahres überraschte die Gruppe ihre Fans mit der Neuigkeit, dass Brent Mastodon freiwillig verlassen habe. Im August stellte der Instrumentalist jedoch im Netz klar: "Sie haben mich rausgeschmissen."

Getty Images Brent Hinds, Mastodon-Gitarrist

Getty Images Die Mastodon-Mitglieder Troy Sanders, Brann Dailor und Brent Hinds, April 2022

Getty Images Brent Hinds, September 2015