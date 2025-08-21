Nicht Raúl: Mit diesen Villa-Stars hat Kevin Schäfer Kontakt

Kevin Schäfer, bekannt aus der Reality-Show Villa der Versuchung, hat sich nach seinem Rauswurf aus dem Format jetzt zu den anderen Kandidaten geäußert. Besonders interessant: Der einstige Flirt mit Raúl Richter (38) ist längst Geschichte, die beiden haben keinen Kontakt mehr. Dafür bleibt Kevin mit anderen Teilnehmern in Verbindung. Gegenüber Promiflash verriet er: "Natürlich mit Kate Merlan, sie war von vornherein meine Nummer eins, aber auch mit Jasmin Herren, Georgina Fleur und auch mit Sara Kulka und gelegentlich mit Gigi und Brenda."

Obwohl Kevin die "Villa der Versuchung" in Folge 7 verlassen musste, zieht er also eine positive Bilanz. Denn er hat offenbar nicht nur einiges über sich selbst gelernt, sondern auch echte Freundschaften geschlossen, die über die Zeit in der Show hinaus Bestand haben. "Ich nehme neue Freundschaften mit und dass ich froh sein kann, dass es mir im wahren Leben an nichts fehlt und ich dies auch mehr wertschätze", erklärte er.

Für seinen ehemaligen Flirtpartner Raúl findet Kevin allerdings nicht so positive Worte. Der ehemalige GZSZ-Darsteller stellte erst kürzlich in einem Livestream auf Twitch klar, dass es ein Fehler war, dem Realitystar in der Show Zuneigung zu zeigen. Doch diese Aussagen ließ Kevin nicht auf sich sitzen: "Ohne den Flirt hätte Raúl nur halb so viel Sendezeit bekommen", konterte der ehemalige Charming Boys-Kandidat daraufhin im Promiflash-Interview.

Collage: Imago, ActionPress / Christian Nitzsche Collage: "Villa der Versuchung"-Kandidaten Kevin Schäfer und Raúl Richter

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, August 2024

RTL Raúl Richter in "Das Sommerhaus der Stars"