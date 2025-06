Motocross-Star Aidan Zingg (16) stirbt bei tragischem Unfall

Tragische Nachrichten aus der Welt des Motocross: Der aufstrebende Star Aidan Zingg ist am Samstag im Alter von nur 16 Jahren bei einem Unfall während des Rennens der Mammoth Motocross in Mammoth Lakes, Kalifornien, ums Leben gekommen. Laut Berichten des Portals DirtbikeLover stürzte Aidan im Verlauf des Rennens und wurde daraufhin von mehreren Motorrädern überrollt. Die Umstände, die zu dem tödlichen Unfall führten, sind bislang unklar. Lokale Behörden haben sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert.

Aidan galt als außergewöhnliches Talent in der Motocross-Szene und hatte sich durch seinen Beitritt zum renommierten Team Green von Kawasaki früh einen Namen gemacht. Dieses Programm unterstützt vielversprechende Fahrer und war ein Sprungbrett für Aidans Karriere. Viele Persönlichkeiten der Motocross-Welt würdigten online seine Freundlichkeit und sein Talent. Der Journalist Donn Maeda erinnerte sich an den Sportler als einen jungen Fahrer, der trotz seiner steilen Karriere nie seine warme Art verlor: "Er hat immer einen Umweg gemacht, um Hallo zu sagen, sogar kürzlich, als er zu einem schnellen Fahrer großer Maschinen wurde... Du weißt schon, in dem Alter, in dem Teenager oft überheblich und cool werden."

Privat war Aidan nicht nur für seinen sportlichen Ehrgeiz, sondern auch für sein offenes und höfliches Wesen bekannt. Freunde und Kollegen beschreiben ihn als einen Lebensfrohen, der immer ein Lächeln für seine Mitmenschen übrig hatte. Aidans plötzlicher Tod hinterlässt eine tiefe Lücke nicht nur im Rennsport, sondern auch bei all jenen, die ihn persönlich kannten. Seine Leidenschaft und sein freundlicher Charakter werden in der Motocross-Welt sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Aidan Zingg, Motocross-Star

Aidan Zingg im Jahr 2023

Aidan Zingg, Sportler