Screenshot-Eklat: Umut Tekin schießt gegen Ex Jana-Maria

Umut Tekin (28), unter anderem bekannt aus Die Bachelorette, und seine Ex-Freundin Jana-Maria Herz (33) liefern sich aktuell einen öffentlichen Schlagabtausch, der sich gewaschen hat. Auslöser war eine knappe Instagram-Story von Jana-Maria, in der sie andeutete, ein Anruf von Umut habe sie überrascht: "Ihr wisst nicht, wer mich gestern angerufen hat", schrieb sie aufmerksamkeitsheischend und teilte dazu einen etwa briefmarkengroßen Ausschnitt ihres Chatverlaufs, der einen verpassten Sprachanruf zeigt. Doch anstatt auf neu entfachtes Interesse für die Ex-Partnerin deutet Umuts öffentliche Reaktion nun eher auf heftige Spannungen hin.

Umut konterte prompt in seiner eigenen Instagram-Story und stellte – ebenfalls mit Bildbeweis – klar, dass kurz vor diesem verpassten Anruf bereits ein vierminütiges Gespräch stattgefunden hatte. Er warf Jana-Maria vor, sich mit derartigen Social-Media-Aktionen an seinem Erfolg "hochziehen" zu wollen, was er als "unnormal peinlich" empfinde. "Mach wenigstens Screenshots von dem ganzen Verlauf, Jana", wetterte er und betonte, dass sie sich über das kurze Telefonat sogar gefreut habe. Die provokante Aktion der früheren Bachelor-Kandidatin sei in seinen Augen ein eindeutiges Statement: "Wie ein Kleinkind, das nach Aufmerksamkeit schreit."

Die beiden hatten sich zuletzt 2023 bei der Reality-Show Temptation Island V.I.P. als Paar gezeigt, doch die Beziehung scheiterte nach der gemeinsamen Teilnahme. Bereits damals waren Spannungen zwischen den beiden öffentlich geworden. Jana-Maria, die durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor ebenfalls in der Öffentlichkeit steht, hatte in Interviews betont, dass sie und Umut künftig getrennte Wege gehen wollten. Umut hingegen hat seit der Trennung seinen Bekanntheitsgrad weiter ausgebaut. Offenbar sind trotz der getrennten Wege die Emotionen zwischen den Ex-Partnern noch längst nicht abgeklungen, wie ihre jüngsten Social-Media-Beiträge zeigen.

Collage: Instagram / umut_tekin41, Instagram / janamariaherz Collage: Umut Tekin und Jana-Maria Herz

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise", 2022