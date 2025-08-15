Herzogin Meghan plant "With Love, Meghan"-Weihnachtsspecial

Herzogin Meghan (44) lädt dieses Jahr zu einem ganz besonderen Weihnachts-Special ein. In einer festlichen Episode ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" gewährt sie laut Archewell Productions intime Einblicke in ihr Leben und ihr prachtvolles Anwesen in Montecito. Freunde und Familie kommen zusammen, um das Haus mit Weihnachtsdekoration zu schmücken, traditionelle Gerichte zuzubereiten und kreative Geschenke zu basteln. Dabei sollen nicht nur festliche Stimmung und Tradition im Vordergrund stehen, sondern auch praktische Tipps für die Zuschauer. Die Weihnachtsepisode wird rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit auf Netflix verfügbar sein.

Meghans Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" startete erstmals im März dieses Jahres und kehrt nun mit einer neuen Staffel zurück, die ab dem 26. August ausgestrahlt wird. In der ersten Staffel lud Meghan prominente Gäste wie Schauspielerin Mindy Kaling (46) oder ihren langjährigen Make-up-Artist Daniel Martin ein, um gemeinsam Aktivitäten wie Kochen oder Beekeeping auszuprobieren. Gekrönt wurde die Staffel von einer Gastrolle ihres Ehemanns Prinz Harry (40) in der letzten Folge. Laut Royal-Expertin Danielle Stacey ist das geplante Weihnachts-Special eine naheliegende Erweiterung der Serie, da Meghan von jeher ein Faible für opulente Feierlichkeiten habe, wie das Magazin Hello! berichtet.

Seit ihrem Rückzug aus der königlichen Familie im Jahr 2020 haben Meghan und Harry ihre kreativen Projekte vor allem über Netflix vorangetrieben. Mit ihrem ersten gemeinsamen Dokumentarfilm "Harry & Meghan" brachen sie Streaming-Rekorde und gaben persönliche Einblicke in ihr Leben. Neben weiteren Produktionen wie "Heart of Invictus", das die Teilnehmer der Invictus Games begleitete, machte Meghan mit ihrer derzeitigen Lifestyle-Serie einen ganz neuen Schritt. Mit ihrem Sinn für Gemeinschaft und Tradition dürfte die kommende Weihnachtsepisode ein besonderes Highlight für die Fans werden.

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024