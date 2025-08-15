Taylor Swift erinnert sich unter Tränen an Kauf ihrer Musik

Taylor Swift (35) gelang es im Mai 2025, die Rechte an ihrem gesamten Musikkatalog zu kaufen. Zu Gast in Travis (35) und Jason Kelces (37) Podcast "New Heights" erinnert sie sich nun an den emotionalen Moment, als sie erfuhr, dass der Deal abgeschlossen war. Damals war sie bei ihrem Freund in Kansas City, während ihre Mutter Andrea sowie ihr Bruder Austin mit der Investmentfirma verhandelten. "Meine Mutter rief mich an und sagte: 'Du hast deine Musik bekommen'", schildert die Sängerin, während sie mit den Tränen kämpft. Damals sei sie sofort zusammengebrochen und sei kaum in der Lage gewesen, Travis die freudige Nachricht zu erzählen.

Für die Musikerin war es schwer zu ertragen, jahrelang nicht die Masteraufnahmen ihrer Musik zu besitzen. Seit 2019 kämpfte Taylor darum, ihre Werke zurückzuerlangen, nachdem diese zunächst an Scooter Braun (44) und später an Shamrock Capital verkauft worden waren. "Ich wollte sie besitzen, weil sie meine handgeschriebenen Tagebucheinträge aus meinem ganzen Leben sind", berichtet die "Fortnight"-Interpretin und ergänzt: "Alles, was ich jemals gemacht habe, ist in diesem Katalog enthalten."

Das Gespräch in Travis und Jasons Podcast ist eine absolute Ausnahme für den Popstar. Taylor gibt eigentlich kaum Interviews und lässt sich nur selten in die Karten schauen. Noch ungewohnter ist es, dass Taylor gemeinsam mit ihrem geliebten NFL-Star offen über ihre Liebesgeschichte plaudert. Travis hatte nach einem Konzert der Songwriterin in Kansas City öffentlich von ihr geschwärmt. Die 35-Jährige scherzte deshalb: "Dieser Podcast hat mir einen Freund beschert. Seit Travis vor zwei Jahren beschlossen hat, ihn als seine persönliche Dating-App zu nutzen."

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift and Travis Kelce im Oktober 2024