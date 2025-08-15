Kourtney Kardashian teilt Urlaubsfoto mit Travis und Rocky

Kourtney Kardashian (46) lässt momentan in Italien ihre Seele baumeln. Einen kleinen Einblick in ihren Urlaub ermöglicht sie ihren Fans nun auf Instagram. In ihrem neuesten Post teilt die Reality-TV-Bekanntheit ein entzückendes Familienfoto mit ihrem Ehemann Travis Barker (49) und ihrem Sohn Rocky Thirteen (1). Prominent im Vordergrund ist dabei die Kardashian-Schwester, während ihre Männer nur zum Teil zu sehen sind. Der Schnappschuss entstand im malerischen San Fruttuoso, einem Küstenort ganz in der Nähe des romantischen Portofino, wo das berühmte Paar 2022 seine Traumhochzeit feierte.

Während ihres Italien-Urlaubs plagten die 46-Jährige allerdings erneut Schwangerschaftsgerüchte. Fans spekulieren in den Kommentaren über mögliche Babynews, nachdem Kourtney kürzlich Fotos in einem figurbetonten Bodysuit geteilt und sich kurz darauf in weiter Kleidung gezeigt hatte. Doch jegliche Veränderungen ihres Körpers scheinen nichts mit einer Schwangerschaft zu tun zu haben. Die Brünette antwortete auf die spekulativen Kommentare mit: "Ich esse Pfannkuchen und springe von Klippen."

Kourtney verbringt am liebsten Zeit mit ihrer Familie und teilt Bilder und Videos von ihren Abenteuern mit ihren Followern. Kürzlich sorgte ein Foto allerdings für einen kleinen Eklat. Es zeigte die Kardashians bei einem Bootsausflug in Idaho. Der kleine Rocky trug dabei jedoch keine Rettungsweste, was für den fast Zweijährigen durchaus hätte gefährlich werden können. Auf die Kritik reagierte die vierfache Mutter mit Verständnis. "Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Hoffentlich hilft das auch anderen Müttern, sich der Gefahren bestimmter Situationen bewusst zu werden", erklärte sie kurz darauf im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Rocky in Italien, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DNG-QVNyFad/?img_index=1 Kourtney Kardashian und Sohn im August 2025