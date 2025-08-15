Trotz Kritik: US-Präsident Donald Trump ehrt Rockband KISS

Donald Trump (79) hat die legendäre Rockband Kiss mit einer besonderen Ehrung ausgezeichnet und sie im Rahmen der renommierten Kennedy Center Honors gewürdigt. Die Auszeichnung, die für herausragende kulturelle und künstlerische Beiträge vergeben wird, wurde am Mittwoch bei einer feierlichen Veranstaltung in Washington bekanntgegeben, wie die Zeitschrift People berichtet. Neben Kiss wurden auch Stars wie Sylvester Stallone (79), Gloria Gaynor (81), George Strait und Michael Crawford geehrt. Trotz wiederholter Kritik einiger Bandmitglieder an Trump zeigten sich die Musiker tief bewegt. Sänger Paul Stanley betonte: "Die Anerkennung durch das Kennedy Center ist nicht zu übertreffen. Ich nehme diese Auszeichnung im Namen der langen Erfolgsgeschichte von Kiss und allen Bandmitgliedern an, die unseren ikonischen Sound mitgestaltet haben."

Die Ehrung kommt dennoch überraschend, wenn man die Vergangenheit betrachtet. Paul hatte Trump 2020 für dessen Äußerungen über eine angeblich manipulierte Wahl scharf kritisiert und diese als "verabscheuungswürdig" bezeichnet. Nach dem Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 ging er erneut hart mit dem damaligen Präsidenten ins Gericht und beschuldigte ihn, für die Eskalation mitverantwortlich zu sein. Gene Simmons (75), der einst Teilnehmer in Trumps TV-Show "The Celebrity Apprentice" war, zeigte sich anfänglich noch optimistisch über dessen Präsidentschaft. Doch auch er distanzierte sich nach und nach mit scharfen Worten. In einem Gespräch mit Bill Maher beschrieb er Trump später als jemanden, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht sei und die Gesellschaft gespalten habe.

Trotz aller Differenzen in der Vergangenheit bleibt Kiss eine der erfolgreichsten Rockbands der Geschichte. Seit ihrer Gründung in den 1970er-Jahren prägten sie nicht nur musikalisch, sondern auch mit ihrem markanten Make-up und glamourösen Bühnenauftritten die Rockszene. Die Band, über die bald ein Biopic gedreht werden soll, hat weltweit über 100 Millionen Alben verkauft und wurde bereits 2014 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Für die Mitglieder von Kiss ist die aktuelle Auszeichnung am Kennedy Center ein weiterer Meilenstein, der ihre jahrzehntelangen Leistungen in der Musikbranche würdigt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kiss und Donald Trump

Getty Images Donald Trump, US-Präsident

Getty Images Gene Simmons und Paul Stanley, Kiss-Sänger