Fitness-Influencerin Hayley McNeff mit 37 Jahren verstorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Bodybuilding-Szene. Hayley McNeff, eine erst 37-jährige Sportlerin, ist verstorben. Dies wurde durch einen Nachruf auf der Website Boston.com bekannt. In der Stellungnahme nimmt ihre Familie von der Fitness-Influencerin Abschied. "Hayley war bekannt für ihren schnellen Verstand und ihren unerschöpflichen Sinn für Humor. Sie hatte die Gabe, ihre Mitmenschen zum Lachen zu bringen und ihnen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Ihre Energie und Entschlossenheit waren eine Konstante in ihrem Leben", heißt es darin. Freunde und Familie werden sie vermissen.

Hayley war in den 2000er-Jahren eine gefeierte Bodybuilding-Championess, bevor sie sich ihrer Ausbildung widmete und einen Abschluss in Psychologie machte. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem Wissen begeisterte sie Tausende Follower auf Plattformen wie Instagram und TikTok. Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt. Die Familie der Verstorbenen bittet statt Blumen um Spenden an die Organisation NAMI Massachusetts, die Menschen mit psychischen Krankheiten unterstützt.

Hayleys Karriere und Persönlichkeit waren Inspiration für viele. Nach der tragischen Nachricht ihres Todes bekunden viele Fans und Freunde ihre Trauer. Der Bodybuilder Dave Palumbo erklärte in einem Instagram-Post: "Ich bin traurig über den Tod der ehemaligen Bodybuilderin. Sie hat uns viel zu früh verlassen. Sie war ein guter Mensch, superintelligent und hatte ein enormes Potenzial als Sportlerin."

Instagram / hayleysmash Hayley McNeff, August 2015

Instagram / hayleysmash Hayley McNeff, Bodybuilderin

Instagram / hayleysmash Hayley McNeff, Fitness-Influencerin

