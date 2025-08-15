Teyana Taylor muss 70.000 Dollar an ihren Ex-Mann zahlen

Teyana Taylor (34) wurde von einem Gericht dazu verurteilt, 70.000 Dollar an den Anwalt ihres Ex-Manns Iman Shumpert (35) zu zahlen. Bei einer Anhörung im vergangenen Monat warf das ehemalige Paar sich gegenseitig vor, die Vereinbarungen ihrer Scheidung von 2024 verletzt zu haben. Der Richter entschied laut US Weekly jedoch zugunsten von Iman und stellte fest, dass Taylor eine Klausel ihres Scheidungsurteils missachtet hatte, die beide Parteien dazu verpflichtete, keine Details des Scheidungsurteils offenzulegen. Anlass war ein Instagram-Video von Taylor im März dieses Jahres, in dem sie offenbar gegen diese Regelung verstieß. Nun muss die Sängerin und Schauspielerin für die Anwaltskosten ihres Ex-Partners aufkommen.

Auch Teyana warf ihrem Ex-Mann vor, Details des Scheidungsurteils offengelegt zu haben. Die "Straw"-Schauspielerin war sich sicher, dass Iman Informationen an die Presse weitergegeben hatte. Der Richter entschied jedoch, dass sie keine ausreichenden Beweise für diese Anschuldigungen vorgelegt hatte. "Es scheint, dass Taylor und ihr Anwalt nicht einmal die geringste Sorgfalt an den Tag gelegt haben, um vor Einreichung der Klage festzustellen, ob ihre Behauptung der Missachtung überhaupt eine faktische Grundlage hatte", tadelte der Jurist Teyanas Vorgehensweise. Auch ihre Bitte, dass Iman ihre Anwaltskosten übernimmt, wurde abgelehnt.

Die Musikerin und der ehemalige Basketball-Profi, die 2016 heirateten, teilen sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter Junie und Rue. Taylor hatte die Scheidung ursprünglich Anfang 2023 eingereicht und in späteren öffentlichen Äußerungen betont, wie belastend es für sie sei, dass ihre privaten Angelegenheiten öffentlich gemacht wurden. Wie genervt die 34-Jährige von der angespannten Situation ist, ging auch aus den Dokumenten der Verhandlung hervor. Denn Iman legte eine Textnachricht offen, die er von seiner Ex-Frau erhalten haben soll. "Du bist so verbittert und scheinst einfach nicht über deine Gefühle hinwegzukommen! Das ist anstrengend! Du wirfst ständig mit Steinen und versteckst dann deine Hände! Du bist ein professionelles Opfer. Lass mich bitte in Ruhe", heißt es in der Nachricht.

Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert im Otkober 2019

Getty Images Teyana Taylor, Sängerin und Schauspielerin

