Krabbel-Alarm: Oliver Pocher und Sandys Kids haben Läuse

Läuse-Alarm bei Oliver Pocher (47) und seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42)! In der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" sprach Sandy über ein haariges Abenteuer: Ihre Kinder hatten plötzlich Läuse. "Meine fünf definitiv, deine zwei, dann die von meinem Lebensgefährten… nochmal drei", zählte sie scherzhaft auf, als sie über die Ausbreitung sprach. Den ersten Hinweis auf den Befall gab ein harmloser Kommentar ihres ältesten Sohnes: "Mama, mein Kopf juckt." Doch erst ein Friseurbesuch brachte die Wahrheit ans Licht – und das brachte Chaos.

Die Friseurin Viktoria, eine Freundin der fünffachen Mutter, entdeckte die kleinen Eindringlinge, als sie Sandys Kinder die Haare schneiden wollte. "Nicht nur waren die Eier gelegt, sondern die Läuse waren schon richtig am Rumkrabbeln", erinnert sich Sandy lachend. Viktoria alarmierte sie sofort und verschrieb Läusespray – doch das war nicht so leicht zu bekommen. Eine Apotheke nach der anderen wurde abgeklappert, aber nie gab es genug Vorrat. Schließlich musste Sandy die fehlenden Mittel nachbestellen. Doch ein kleiner Lichtblick blieb: Die Kinder, die gerade bei Oliver waren, blieben von dem Lausbefall verschont.

Sandy, die mit Oliver drei Kinder hat und noch weitere zwei aus einer späteren Beziehung, meisterte die Situation letztlich mit Humor und Pragmatismus. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ex-Partner ihre Erlebnisse im Podcast offen teilen. Während Sandy über solche Familienabenteuer plaudert, ist Oliver bekannt für seinen schlagfertigen Humor – auch in derartigen Geschichten. "Sie haben Läuse, endlich", witzelte er in der Podcast-Folge. Die beiden beweisen damit erneut, dass sie trotz Trennung ein eingespieltes Team sind, zumindest wenn es um ihre Kinder geht.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, April 2024

