Justin Bieber feiert wild mit Skandalstar Kyle Massey

In den vergangenen Monaten sorgte Justin Bieber (31) immer wieder für besorgniserregende Nachrichten. Auch jetzt machen Fans sich wieder Gedanken um den Sänger. Bei Instagram teilte er einige Aufnahmen von einer wilden Partynacht. Dabei an seiner Seite war der Schauspieler Kyle Massey (33). Die beiden feierten im Klub Zouk in West Hollywood bei einer Album-Release-Party und ließen es offenbar ordentlich krachen. Eine wackelige Aufnahme zeigt sie unter anderem mit Freunden um einen Tisch versammelt zur Musik tanzend. "Ich werde das nie und nimmer vergessen", schreibt Justin unter dem Post und markiert Kyle. Viele Fans scheinen von der Kombination der beiden aber wenig begeistert zu sein – sie fragen sich unter anderem, ob der Popstar durch die ausufernden Partys immer weiter auf einen Absturz zusteuert.

Auch ist seine Freundschaft mit Kyle für viele problematisch. Der US-Amerikaner wurde als Jugendlicher durch die Disney-Serien "Raven blickt durch" und "Einfach Cory!" bekannt. In den vergangenen Jahren fiel er aber vor allem mit Negativschlagzeilen und Skandalen auf. Vor rund vier Jahren gab es Vorwürfe gegen ihn, pornografische Bilder an ein 13-jähriges Mädchen verschickt zu haben. Kyle dementierte das zwar, aber es kam dennoch zu einem Prozess. Da der 33-Jährige den Gerichtstermin 2021 versäumte, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Mit Justin ist der einstige Kinderstar trotz seiner Eskapaden schon länger befreundet. Zuletzt wurden die beiden im Mai zusammen in Los Angeles gesehen.

Die körperliche und geistige Gesundheit von Justin bereitete seinen Fans in der Vergangenheit immer wieder Sorgen. Der gebürtige Kanadier fiel mit seltsamen Posts und öffentlichen Auftritten auf, bei denen er teils etwas neben der Spur wirkte. Hinzu kommen anhaltende Gerüchte um eine Ehekrise mit seiner Frau Hailey (28), die sich bisher aber nicht bestätigt haben. Als im Juli sein neues Album veröffentlicht wurde, schien es ein bisschen bergauf zu gehen. Aber trotzdem erklärte ein angeblicher Insider aus Justins Umfeld gegenüber Page Six: "Justin hat mit persönlichen Dämonen zu kämpfen." Eine weitere Quelle ergänzte: "Er hat extreme Stimmungsschwankungen."

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Kyle Massey und Justin Bieber, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Massey bei der Feier zur 300. Folge von "Dancing With The Stars"

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Musiker