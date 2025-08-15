Peter Andre äußert sich erstmals zu Katie Price' "Lügen"

Zehn Jahre nach ihrer Scheidung scheint der Streit zwischen Peter Andre (52) und Katie Price (47) ein neues Level erreicht zu haben. Der Sänger veröffentlicht nun auf Instagram ein langes Statement, in dem er seine Ex-Frau schwerwiegender Lügen bezichtigt. Nach eigenen Angaben äußert er sich jetzt erstmals öffentlich zu Vorwürfen und Lügen, die ihn seit ihrer Trennung 2009 begleiten. Peter und Katie haben zwei gemeinsame Kinder, Junior (20) und Princess (18), die seit 2018 unter seiner Obhut stehen. Laut Peter erfolgte dies aus Sicherheitsgründen und wurde 2019 durch einen Gerichtsbeschluss rechtlich abgesichert. "Ich habe aus Respekt für meine Kinder all die Jahre geschwiegen, doch das ist nun vorbei", schrieb er.

Hintergrund des Streits ist eine neue Reality-Show ihrer gemeinsamen Tochter Princess. In der Sendung ist Katie kaum zu sehen, während Peter ein wichtiger Bestandteil ist. Die fünffache Mutter beklagte, dass sie weder bei der Serie noch bei der 18. Geburtstagsfeier ihrer Tochter berücksichtigt wurde. In ihrem Podcast bezeichnete sie den Umgang von Peters Management-Team mit ihr als "respektlos". Doch Peter kontert nun auf Instagram: Katie verbreite wiederholt falsche Anschuldigungen, über die bereits vor Gericht entschieden wurde. 2011 und 2015 sei Katie zu Schadenersatz und einer Entschuldigung verpflichtet worden – auch diese Details habe er bisher aus Rücksicht auf die Kinder nicht öffentlich gemacht.

In ihrem Podcast betonte Katie, dass sie unbedingt einen öffentlichen Rosenkrieg vermeiden will. Das Wichtigste sei für sie, dass die beiden Eltern für ihre gemeinsamen Kinder an einem Strang ziehen. "Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir Erwachsenen uns alle zusammensetzen und darüber reden, was sie gegen mich haben und einfach damit abschließen", erklärte sie in der "The Katie Price Show". Sie wolle nicht, dass Princess oder die neue Reality-Show unter ihrer und Peters Fehde leide. "Es ist so unfair, Princess mit hineinzuziehen", klagte sie.

Peter Andre und Katie Price

Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025

Katie Price und Peter Andre im Mai 2005