Sean Kingston zu Freiheitsstrafe wegen Betrugs verurteilt

Sean Kingston (35), bekannt durch seinen Hit "Beautiful Girls", wurde in Florida zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Gemeinsam mit seiner Mutter, Janice Eleanor Turner, hatte der Sänger dort einen betrügerischen Plan geschmiedet, der ihnen über eine Million US-Dollar einbrachte. Beide wurden des Überweisungsbetrugs sowie einer Verschwörung zur Begehung dieses Verbrechens schuldig gesprochen, berichtet Mirror. Während Janice bereits im Vormonat eine fünfjährige Haftstrafe erhielt, wurde Sean direkt nach der Verkündung seines Urteils in Gewahrsam genommen. Nach seiner Haftzeit erwarten ihn außerdem drei Jahre Bewährung.

Die Details der Taten lesen sich wie ein Szenario aus einem Hollywood-Film. Der Musiker und seine Mutter gaben vor, Banktransfers für teure Luxusgüter wie Fahrzeuge, Schmuck und Möbel zu tätigen, und nutzten dabei gefälschte Überweisungsbelege, um ihre Opfer zu täuschen. Zu den ergaunerten Besitztümern zählen unter anderem ein Cadillac Escalade im Wert von 136.000 Euro sowie ein maßgefertigtes Bett, das auf stolze 73.000 Euro taxiert wird. Die Betrügereien sollen sich über mehrere Monate erstreckt haben, in denen die beiden systematisch vorgegangen sind. Ein Gerichtsverfahren im Frühjahr entschied schließlich über ihr Schicksal.

Dieser tiefgreifende Fall markiert einen dramatischen Fallstrick in der Karriere des einstigen Superstars. Sean, der mit 17 Jahren seinen internationalen Durchbruch feierte, hat sich in den letzten Jahren aus der musikalischen Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Seine Vergangenheit, die frei von Vorstrafen gewesen sein soll, und sein soziales Engagement hatten ihn zuvor als geachteten Künstler ausgezeichnet. Doch nun wird der Sänger lange Zeit aus dem Rampenlicht verschwinden müssen, während seine Fans, die einst zu seinen sommerlichen Beats feierten, auf die Frage blicken, ob es nach diesem massiven Vertrauensbruch ein Comeback geben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Kingston, November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Janice Turner und Sean Kingston, 2012

Anzeige Anzeige