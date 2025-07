P. Diddys Ex-Freundin Gina hält ihn für "nicht gefährlich"

Gina Huynh (33), Ex-Freundin von P. Diddy (55), äußerte sich kürzlich zu den möglichen Entwicklungen im Strafprozess gegen den Musiker. Auf die Frage, ob sie befürchte, dass Diddy freigesprochen werden könnte, zeigte sie sich unbesorgt. "Ich habe keine Angst", erklärte Gina in einem Gespräch mit einem Fotografen, als sie am Montag einen Whole-Foods-Markt in Las Vegas verließ. Das zeigt ein Video, das TMZ vorliegt. Sie betonte zudem, dass Diddy ihr gegenüber "nie gefährlich" gewesen sei, auch wenn ihr Name im Zusammenhang mit dem Prozess mehrfach gefallen war. Sie wurde als "Opfer 3" bezeichnet.

Die Staatsanwaltschaft hatte Gina als angebliches Opfer von sexueller Ausbeutung in die Ermittlungen eingebunden, sie jedoch nicht zur Aussage bewegen können. Trotz mehrfacher Bemühungen scheiterte es daran, sie zu kontaktieren und vor Gericht vorzuladen. Dies führte schließlich dazu, dass sie im Prozess als Zeugin keine Rolle mehr spielte. Interessanterweise berichteten andere Zeugen jedoch von Konflikten zwischen Diddy und Gina sowie von Vorfällen, bei denen dieser aus Wut Gegenstände nach ihr geworfen haben soll. Trotzdem hielt sich Gina bewusst aus dem Verfahren heraus.

Im Mittelpunkt des Prozesses stehen auch Aussagen weiterer Ex-Partnerinnen des Musikers, die von Eifersuchtsdramen und angespannten Beziehungen berichteten. Diddy war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen verschiedener Vorwürfe in den Schlagzeilen, doch seine Ex-Freundin Gina scheint Abstand zu den Ereignissen zu halten. Ob hinter ihrem Schweigen vor Gericht ein persönlicher Entschluss oder andere Gründe stehen, bleibt unklar. Fest steht jedoch, dass sie der medialen Aufmerksamkeit um das Verfahren bemerkenswert ruhig gegenübertritt.

Instagram / ginavhuynh Gina Huynh, Model

Getty Images P. Diddy, 2023

