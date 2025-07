So reagiert Cassie Venturas Anwalt auf P. Diddys Urteil

Der Musiker Sean "Diddy" Combs (55) wurde in einem Gerichtsverfahren in New York für schuldig befunden, Personen – darunter auch seine Ex-Freundin Cassie Ventura (38) – zur Prostitution transportiert zu haben. Die Verhandlung, die am 5. Mai begann, zog sich über mehrere Wochen hin und umfasste die Aussagen von 34 Zeugen, darunter prominente Persönlichkeiten wie Kid Cudi (41) und Cassie selbst. Während Diddy die Vorwürfe stets bestritt, endete das Verfahren mit einem Urteil, das ihn in zwei Anklagepunkten für schuldig befand, während er in anderen Punkten, wie etwa der Verschwörung zu kriminellen Machenschaften oder Sexhandel, freigesprochen wurde.

Cassie hatte im November 2023 eine Zivilklage gegen Diddy eingereicht, was den Anstoß für den Prozess gab. Ihr Anwalt Doug Wigdor betonte in einer Stellungnahme nach Bekanntgabe des Urteils, wie wichtig der Mut seiner Klientin war, um Missstände in der Unterhaltungsindustrie ans Licht zu bringen. "Indem sie mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit getreten ist, hat Cassie sowohl der Unterhaltungsindustrie als auch dem Kampf für Gerechtigkeit einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt", erklärte der Rechtsbeistand der Sängerin laut Variety. Doug lobte Cassies "beispiellosen Mut" während des ganzen Prozesses und hob hervor, dass die Sängerin "die Aufmerksamkeit auf die Realitäten mächtiger Männer in unserer Umlaufbahn und das Fehlverhalten gelenkt hat, das jahrzehntelang ohne Konsequenzen geblieben ist".

Für Cassie selbst war die Zeit vor Gericht eine enorme Herausforderung, wie sie bereits während des Prozesses zugab. In einer Erklärung sagte sie, dass dieser Prozess für sie sowohl schmerzhaft als auch heilend war. Besonders hob sie den Rückhalt ihrer Familie und Unterstützer hervor, die ihr in dieser schweren Zeit beigestanden haben. Mit Blick auf die Zukunft bat sie um Privatsphäre, da sie sich nun auf die Kennenlernzeit mit ihrem dritten Kind, das inmitten des Prozesses das Licht der Welt erblickte, konzentrieren möchte.

Getty Images Cassie Ventura, 2015

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images Cassie Ventura im März 2025