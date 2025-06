Darum fehlte Beatrice Egli bei "Schlagerbooom Open Air 2025"

Beatrice Egli (37), die beliebte Schlagersängerin und Moderatorin, war in diesem Jahr nicht beim großen Open-Air-Schlagerboom von Florian Silbereisen (43) zu sehen. Das Event, das live in der ARD übertragen wurde und zahlreiche bekannte Künstler wie Andrea Berg (59), DJ Ötzi (54) und Semino Rossi (63) auf die Bühne brachte, musste ohne sie auskommen. Der Grund war ihr Geburtstag: Am Tag des Events feierte Beatrice ihren 37. Ehrentag und wollte diesen mit ihrem engsten Kreis verbringen, wie sie ihren Fans auf Instagram verriet.

In einer Story am Vorabend erklärte Beatrice, dass sie sich besonders auf die Feierlichkeiten mit ihrer Familie freue. "Für mich ist es tatsächlich die Vorfreude auf meinen Geburtstag morgen und dass ich ihn im Kreise meiner Familie verbringen kann", antwortete sie einem neugierigen Fan. Bereits am Vortag ihres Geburtstages hatte sie ein entspanntes Treffen mit Freundinnen, um gemeinsam ins Geburtstagswochenende zu starten. Ihre Abwesenheit beim Schlagerboom ist also eine Ausnahme, da die Sängerin ansonsten regelmäßig bei Florians Shows dabei ist.

Die Musikveranstaltung wurde live im Fernsehen übertragen. Auf der Bühne sorgten zahlreiche Schlagergrößen wie Sängerin Andrea Berg, Andreas Gabalier (40), Michelle (53) und Mireille Mathieu (78) für Stimmung. Moderiert wurde das turbulente Spektakel, das Millionen von Zuschauern im TV mitverfolgten, von Florian. Es fand in dem österreichischen Nobel-Skiort Kitzbühel statt. Neben Beatrice war auch Helene Fischer (40) nicht mit von der Partie, denn sie macht laut Flori "eine kleine Pause" aus "einem wunderbaren Grund".

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen bei "Der Große Schlagerabschied!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen beim Schlagerbooom Open Air im Juni 2024