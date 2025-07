Beatrice Egli singt Schweizer Hymne bei Frauen-EM-Auftakt

Beatrice Egli (37) und Astrid S (28) haben bei der Eröffnung der Frauenfußball-Europameisterschaft 2025 für Gänsehautmomente gesorgt, wie die Bild berichtet. Während Beatrice die Nationalhymne der Schweiz im Stadion in Basel anstimmte, übernahm Astrid die Hymne für Norwegen. Im Vorfeld ihres großen Auftritts hatte die Schlagersängerin, die in den Farben ihres Heimatlandes gekleidet war, erklärt, dass sie auf eine Gage verzichtet habe, da es für sie eine "Ehrensache" sei, Teil dieses besonderen Moments zu sein. Ihre fehlerfreie Darbietung sorgte nicht nur bei den Zuschauern im Stadion, sondern auch in den sozialen Medien für Begeisterung.

Die 37-Jährige zeigte sich stolz und glücklich über die Ehre, beim Eröffnungsspiel ihres Heimatlandes zu singen. Seit ihrem Durchbruch bei Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2013 hat sich Beatrice zu einer der bekanntesten Künstlerinnen der Schweiz entwickelt und ist auch im deutschen Fernsehen, unter anderem mit "Die Beatrice Egli Show", zu sehen. In Basel konnte sie nach ihrem Auftritt auf der Tribüne Platz nehmen und das Spiel der Schweizerinnen verfolgen, während neben ihr Astrid mit ihrer Interpretation der norwegischen Nationalhymne ebenfalls die Herzen der Fans eroberte.

Für Beatrice war dies nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein versöhnlicher Moment mit vielen Kritikern. Noch vor dem Event gab es skeptische Stimmen, die bezweifelten, ob ein Schlagerstar der richtigen Stimmung gerecht werden könne. "Ich nehme alles zurück", schrieb ein Fan begeistert auf Social Media im Anschluss an die Performance. Astrid, die mit 28 Jahren auch über die norwegischen Landesgrenzen hinaus eine erfolgreiche Musikerin ist, bewies ebenso ihr Talent und ihre emotionale Verbindung zu ihrer Heimat, was die Eröffnung des Turniers umso unvergesslicher machte.

Getty Images Beatrice Egli beim EM-Auftakt, Juli 2025

Getty Images Astrid S beim Auftakt der Frauen-EM, Juli 2025

Getty Images Beatrice Egli, April 2025