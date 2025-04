Nach Fan-Revolte: SWR vergrößert "Die Beatrice Egli Show"

Schlagerstar Beatrice Egli (36) hat allen Grund zur Freude: Am 19. April wird ihre Show erneut im Ersten ausgestrahlt – jedoch gigantischer als je zuvor. Nach anhaltendem Druck und zahlreichen Beschwerden von Fans hat der SWR reagiert und für die neue Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show" größere Kapazitäten geschaffen: Dank des Umzugs vom kleineren Studio H ins größere Studio G in Berlin-Adlershof konnten nun doppelt so viele Zuschauer live vor Ort dabei sein. Die Aufzeichnung der Show fand bereits am 8. April statt und lockte zahlreiche Fans der Sängerin und ihrer prominenten Gäste ins Publikum.

Wie der SWR dem Portal Schlagerpuls mitteilte, sei die Entscheidung ein bewusster Schritt gewesen, um mehr Menschen die Teilhabe an der beliebten Show zu ermöglichen. Es sollten nicht nur mehr Menschen die Gelegenheit haben, die Show live zu erleben, sondern auch die Atmosphäre für die Fernsehzuschauer sollte sich deutlich verbessern. Denn wie der SWR betonte, sorgt ein größerer Saal mit mehr Publikum automatisch für eine stimmungsvollere Aufzeichnung. Mit Gästen wie Sarah Engels (32), Melissa Naschenweng (34), Howard Carpendale (79), Conchita Wurst (36) und Thomas Anders (62) erwartet die Zuschauer ein hochkarätiges Line-up, das sicherlich keine Wünsche offenlässt.

Beatrice, die 2013 mit ihrem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar große Bekanntheit erlangte, hat sich längst zu einer der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands entwickelt. Neben ihrer Musikkarriere begeistert sie auch als Gastgeberin von Formaten wie der "Beatrice Egli Show", in der sie regelmäßig Kollegen aus der Branche sowie Überraschungsgäste präsentiert. Privat hält sich die gebürtige Schweizerin eher bedeckt, hat jedoch mehrfach betont, wie viel ihr die Nähe zu ihren Fans bedeutet. Mit diesem Schritt dürfte sie es geschafft haben, die Herzen ihrer loyalen Anhänger noch ein Stück höherschlagen zu lassen.

Getty Images Beatrice Egli im Oktober 2022

Instagram / menderesbagci Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi, Menderes Bağci und Dieter Bohlen, 2024

