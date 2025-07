Hochschwanger: So groß ist Paula Riemanns Babybauch schon

Die Schauspielerin Paula Riemann (31) hat bei der Premiere des Stücks "DI•VI•SI•ON" in Berlin erstmals ihren Babybauch zur Schau gestellt. Zusammen mit ihrer berühmten Mutter Katja Riemann (61), die ebenfalls Teil der Inszenierung ist, stand sie am gestrigen Abend auf der Bühne des Renaissance-Theaters. Ein Bild auf Katjas Instagram-Account, das diesen Moment eingefangen hat, zeigt die werdende Mama mit ihrer Mutter freudestrahlend Hand in Hand. In einem enganliegenden Sommerkleid ist Paulas wachsender Babybauch unverkennbar.

Bereits im vergangenen Monat hatte Katja im Podcast "Studio 9" die freudige Nachricht über den Familienzuwachs verkündet. Im Gespräch über das gemeinsame Bühnenprojekt mit ihrer Tochter verriet die Schauspielerin: "Es gibt noch eine dritte Generation in dieser Produktion – meine Tochter ist nämlich schwanger." Scherzend fügte sie hinzu: "Eine ganz kleine Frau wird da gerade gebacken", und verriet damit, dass Paula ein Mädchen erwartet.

Katja, die in ihrer Karriere zahlreiche große Rollen spielte, wird bald eine neue Facette ihres Lebens kennenlernen: die Rolle der Großmutter. Schon in einem gemeinsamen Tagesspiegel-Interview mit ihrer Tochter Paula äußerte sie sich liebevoll über die Zukunft mit der Kleinen. Bei der Frage, wo sie sich im Jahr 2045 sehen würde, malte sie ein herzerwärmendes Szenario: "Ich sitze schreibend in meinem tiny house with a view (dt.: in meinem kleinen Haus mit Aussicht) in Südeuropa – und meine Enkelin kommt zu Besuch."

Anzeige Anzeige

Instagram / katjariemann Paula und Katja Riemann, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Paula und Katja Riemann beim Deutschen Filmpreis 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katja Riemann, Schauspielerin