Rebecca Mir feiert Premiere bei der Paris Fashion Week

Rebecca Mir (33) hat bei der Paris Fashion Week einen echten Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Das Model durfte am Montag erstmals bei einer Haute-Couture-Show mitlaufen und diese sogar eröffnen, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Für Rebecca, die 2011 bei Germany's Next Topmodel den zweiten Platz belegte, war dies eine große Ehre. Die 33-Jährige beschrieb den Moment gegenüber dem Blatt als "etwas ganz Besonderes" und freute sich darüber, bei den Shows von Designern wie Mia Kostov und Lena Erziak Teil des Geschehens zu sein. "Das erste Mal Couture und direkt die erste Show eröffnen", schwärmte sie im Interview.

Neben eleganten und extravaganten Entwürfen, die viel Spitze und teils durchsichtige Stoffe beinhalteten, stand für Rebecca auch ein anderes Thema im Fokus. Sie betonte, wie wichtig ihr Diversität in der Mode ist. Besonders freute sie sich über Designer, die mit verschiedenen Körperformen arbeiteten. Während auf den Pariser Laufstegen oft sehr schlanke Models zu sehen sind, ist es ihr lieber, mit solchen Designern zu arbeiten, die eine breitere Vielfalt ermöglichen. Begleitet wurde die stolze Mama während der Fashion Week von ihrem vierjährigen Sohn und ihrer Schwester, die ihren kleinen Neffen während Rebeccas Terminen betreute.

Privat läuft es für Rebecca ebenso rund. Seit ihrer Hochzeit mit Massimo Sinató (44) im Jahr 2013 bildet sie mit dem Tänzer ein eingespieltes Team. Trotz stressiger Karrieren legen beide viel Wert auf gemeinsame Zeit. Unvergessen bleibt der unkonventionelle Hochzeitstag, den das Paar kürzlich feierte: Statt eines luxuriösen Restaurants gab es ein humorvolles Dinner an einer Raststätte – ein Beweis dafür, dass sie ihre Beziehung auch nach zehn Jahren ganz entspannt sehen. Mit ihrem Sohn, der stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird, scheinen sie ein harmonisches Familienglück zu leben.

Getty Images Rebecca Mir im September 2024 in Paris

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn im Februar 2024

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató an ihrem 10. Hochzeitstag